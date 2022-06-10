В Запорожской области с 11 июня начнут выдавать российские паспорта

Владимир Путин ранее подписал указ о предоставлении жителям Запорожской области права получить российское гражданство в упрощенной форме. На подконтрольной российским военным территории паспорта начнут выдавать с 11 июня

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В городах Запорожской области, которые находятся под контролем вооруженных сил России, начнут выдавать российские паспорта с 11 июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Завтра [11 июня] жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — сказал он.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской. В регионах назначили пророссийские военно-гражданские администрации. Под контролем российских военных находится южная и центральная часть Запорожской области, областной центр остается под контролем Украины.

На территории области, которая занята российскими военными, действует бивалютная зона, то есть жители могут расплачиваться и в рублях, и в гривнах. В регионе работает российская связь.

В конце мая президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Запорожской, а также Херсонской области, которая полностью подконтрольна России, права получить российское гражданство по упрощенной форме. О том, что в городах Запорожской области, которые находятся под контролем России, откроются центры выдачи российских паспортов, власти региона сообщили 6 июня.

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Ранее замглавы администрации Кирилл Стремоусов заявлял, что область намерена стать одним из регионов России (по темпам развития — «чем-то близким к Крыму»). «Мы намерены жить в составе Российской Федерации. <...> Мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно целое с регионами России», — сказал он.

В Кремле, комментируя инициативу херсонской администрации, подчеркивали, что этот вопрос должны решить жители региона.