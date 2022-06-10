В Запорожской области с 11 июня начнут выдавать российские паспорта
В городах Запорожской области, которые находятся под контролем вооруженных сил России, начнут выдавать российские паспорта с 11 июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Завтра [11 июня] жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины», — сказал он.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской. В регионах назначили пророссийские военно-гражданские администрации. Под контролем российских военных находится южная и центральная часть Запорожской области, областной центр остается под контролем Украины.
На территории области, которая занята российскими военными, действует бивалютная зона, то есть жители могут расплачиваться и в рублях, и в гривнах. В регионе работает российская связь.
В конце мая президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Запорожской, а также Херсонской области, которая полностью подконтрольна России, права получить российское гражданство по упрощенной форме. О том, что в городах Запорожской области, которые находятся под контролем России, откроются центры выдачи российских паспортов, власти региона сообщили 6 июня.
Ранее замглавы администрации Кирилл Стремоусов заявлял, что область намерена стать одним из регионов России (по темпам развития — «чем-то близким к Крыму»). «Мы намерены жить в составе Российской Федерации. <...> Мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно целое с регионами России», — сказал он.
В Кремле, комментируя инициативу херсонской администрации, подчеркивали, что этот вопрос должны решить жители региона.