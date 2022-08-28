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Суд согласился назначить эксперта для изучения изъятых у Трампа бумаг

Назначить независимого эксперта-юриста просил сам Трамп. Судья заявила о «предварительном намерении» удовлетворить иск и назначила слушания на 1 сентября
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Федеральный судья штата Флорида Эйлин Кэннон заявила о «предварительном намерении» назначить по просьбе экс-президента Дональда Трампа специального эксперта для оценки изъятых у него документов.

Слушания по соответствующему иску Трампа запланированы на 1 сентября, уточняется в документе суда.

Трамп потребовал назначить эксперта для изучения изъятых документов
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Дональд Трамп

Об иске бывшего главы государства стало известно 23 августа. Издание The Washington Post уточняло, что речь идет о независимом эксперте-адвокате, который будет наблюдать за изучением изъятых бумаг. Специалист не будет проверять секретные материалы и изучит только те документы, которые могут защищаться адвокатской тайной, и, возможно, привилегией исполнительной власти (executive privilege, подразумевает право президента не раскрывать определенную информацию), пишет NBC News.

Кэннон на ее пост назначил сам Трамп, когда он еще был президентом, отмечает телеканал NBC.

Резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в начале августа обыскали сотрудники ФБР. Они изъяли 11 коробок с секретными документами, в том числе с грифом «совершенно секретно», «конфиденциально» и TS/SCI (особо секретная информация с разделами, предназначенными только для первых лиц государства). Обыски прошли после того, как управление архивов и документов США в феврале предположило, что Трамп, выезжая из Белого дома, увез с собой 15 коробок с документами, в том числе с секретными. Впоследствии их вернули, однако Минюст США инициировал обыски в резиденции экс-президента, чтобы убедиться, что тот ничего не оставил себе. Politico утверждала, что ФБР заподозрила Трампа в нарушении закона о шпионаже.

Трамп отказался свидетельствовать против себя во время допроса, сославшись на пятую поправку к Конституции США, и обвинил американские власти в «охоте на ведьм». Экс-президент потребовал вернуть документы, часть из которых, по его словам, подпадала под привилегию исполнительной власти и адвокатскую тайну. Кроме того, Трамп считает, что сотрудники ФБР украли из его дома три паспорта.

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