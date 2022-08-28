Sun узнал об идее школ Британии купить свитеры детям из-за энергокризиса

Руководство некоторых британских школ на фоне усиливающегося энергокризиса решило снизить температуру в классах и закупить свитеры для малообеспеченных учеников, чтобы те комфортно чувствовали себя на учебе зимой. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на директоров школ.

Сохранить отопление в школах необходимо, однако, возможно, температуру придется понизить на один-два градуса, сказал один из опрошенных изданием директоров, глава сети средних школ Oasis Academies Стив Чалк. С учетом новых условий, детям предложат надевать свитеры на учебу. Однако в школах также учатся дети из малообеспеченных семей, приобрести теплую одежду некоторым из них может быть сложно. Поэтому школы должны сами позаботиться о покупке свитеров для школьников и раздать их нуждающимся, рассказал Чалк о доводах коллег.

Он также не исключил, что число детей, которые берут бесплатные завтраки в школах в ближайшее время вырастет. По мнению Чалка, так родители постараются сэкономить семейный бюджет.

Ранее, 26 августа, агентство Reuters со ссылкой на заявление британского энергетического регулятора Ofgem сообщило, что с 1 октября стоимость электроэнергии в Великобритании вырастет на 80%, а средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс). Таким образом, верхний порог стоимости электроэнергии в £3549 почти втрое превысит показатели прошлой зимы — £1277, писала The Guardian.

Глава регулятора Джонатан Брирли предупредил, что в январе 2023 года потребителей ждет еще одно повышение цен.

Стоимость энергоносителей в странах Европы начала расти на фоне российской военной операции на Украине и санкций, которые нарушили цепочки поставок. В регионе произошел рекордный за несколько десятков лет рост цен, в том числе на продукты и коммунальные услуги.

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Ранее, 20 августа, мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионам британцев зимой придется сделать выбор — отопление или питание, причем, «как ни прискорбно, они не смогут позволить себе ни того, ни другого». Уже к середине августа долг жителей Великобритании за электроэнергию достиг рекордных £1,3 млрд.

Российские власти считают, что Европа столкнулась с «негативной отдачей» от антироссийских санкций. Москва считает эти меры нелегитимными.