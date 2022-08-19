Патрушев назвал спецоперацию предлогом для антироссийской кампании

Николай Патрушев (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Запад развязал против России гибридную войну, а специальная военная операция на Украине используется лишь как предлог для антироссийской кампании, считает секретарь Совбеза Николай Патрушев на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

По словам Патрушева, предложения Москвы «по формированию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности были отвергнуты». «Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции», — заявил секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев называл военную операцию вынужденной. Он утверждал, что «распространение на Украине неонацизма, функционирование на ее территории биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США, а также заявленные киевскими властями планы по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО» создавали угрозы безопасности не только России, но и всего мира.

При этом целью спецоперации секретарь Совбеза называл нейтральный статус Украины, «денацификация», а также предотвращения «геноцида» жителей Донбасса.

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Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля. После этого страны Запада ввели санкции против российских физических и юридических лиц. В санкционном списке, среди прочих, находятся в том числе Владимир Путин и Николай Патрушев. Промышленные санкции коснулись российских энергоносителей, а также экспортных ограничений в сфере технологий и обороны.