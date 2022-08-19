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ФБР опасалась огласки обыска в доме Трампа из-за риска уничтожения улик

Федеральное бюро расследований США опасалось, что бывший президент США Дональд Трамп может уничтожить вывезенные в поместье Мар-а-Лаго документы, и стремилось не придавать огласке обыск в его резиденции. Об этом сказано в документах из электронной базы суда Южного округа штата Флорида, пишет газета The Washington Times.

В запросе на проведение обыска сказано, что выдача ордера на публичный обыск могла «создать риск для безопасности» материалов. Кроме того у расследователей были основания подозревать Трампа в хранении «улик преступлений, контрабанды или полученного преступным путем имущества». Также экс-главу государства подозревали в «умышленном удержании информации по вопросам национальной безопасности, сокрытии или перемещении государственных документов и препятствовании федеральному расследованию».

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На том, чтобы обыск не был публичным, согласно материалам суда, настаивала прокуратура.

Другой документ с показаниями сотрудников ФБР, на основании которых был подписан ордер на обыск, пока не обнародовали. Минюст США, который инициировал расследование против Трампа, выступает против их публикации и утверждает, что это раскроет личности сотрудников ФБР, давших показания. Однако судья Брюс Рейнхарт счел эти доводы недостаточными. Он собирается выслушать дополнительные аргументы представителей ведомства в ближайшее время, решение насчет публикации судья примет 25 августа.

Агенты ФБР обыскали резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 8 августа, так как Нацуправление архивов и документов США предположило в феврале, что Трамп, покидая пост президента, вывез из Белого дома 15 коробок, в том числе с секретными документами. Позже бумаги вернули в американскую администрацию, однако Минюст США поручил ФБР проверить, что в поместье их не осталось.

В результате из дома Трампа изъяли 11 комплектов документов, в том числе с грифами «конфиденциально», «секретно», «совершенно секретно» и «конфиденциальная засекреченная информация». ФБР полагает, что Трамп мог нарушить закон о шпионаже, писала Politico. Такое же мнение высказали в палате представителей американского конгресса и призвали Нацразведку страны проверить Трампа на предмет нарушения.

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Трамп после обысков заявил, что агенты могли бы «не играть в политику и не вламываться» в резиденцию, так как он рассекретил хранившиеся у него документы еще будучи президентом. Он назвал обыск «неамериканским, необоснованным и ненужным рейдом».

Экс-президент отказался свидетельствовать против себя во время допроса, ссылаясь на пятую поправку к Конституции США. Он обвинил американские власти в «охоте на ведьм» и потребовал вернуть документы. Часть бумаг, по словам экс-президента, защищена привилегией исполнительной власти (executive privilege, подразумевает право президента не раскрывать определенную информацию. — РБК), еще часть подпадает под адвокатскую тайну. Также Трамп полагает, что сотрудники ФБР украли из его дома три паспорта.

Теги
США ФБР Дональд Трамп обыск
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