Бизнес Starbucks в России купят Пинский, Тимати и компания экс-главы КБР

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Российский бизнес сети кофеен Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (он же возглавлял регион в 2005-2013 годах). Эту информацию Пинский подтвердил РБК.

По его словам, сделка находится в завершающей стадии, ее условия не разглашаются. Представитель Пинского также сообщил, что название новых заведений и символика пока находятся в разработке.

По данным Telegram-канала Mash, новые владельцы получат права аренды на все 130 помещений американской сети, также на своих местах останутся 2 тыс. сотрудников. Фирменный логотип Stabucks и ее технологии использовать будет нельзя, уточняет канал.

О том, что Пинский может стать новым владельцем российского бизнеса Starbucks, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Однако о наличии партнеров ранее не сообщалось. Газета утверждала, что сделка может быть закрыта в 20-х числах июля.

Stabucks в начале марта приостановил работу своих заведений в России, а в мае объявил об уходе с российского рынка.

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