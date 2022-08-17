«Москва 24» показала новый логотип бывших кафе Starbucks

Российские кофейни Starbucks продолжат работу под названием Stars Coffee с логотипом в виде девушки в кокошнике с пятиконечной звездой. Активы американской компании выкупили рэпер Тимати, экс-глава КБР Каноков и ресторатор Пинский

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сеть кофеен американской компании Starbucks будет переименована в России в Stars Coffee, она откроется в четверг, 18 июля, сообщил телеканал «Москва 24» без указания источников информации.

Телеканал также опубликовал снимок с, как утверждается, новым логотипом сети. Он схож с оригинальным логотипом сети зеленого оттенка: за основу взят круг с двумя звездами по бокам, в верхней части написано Stars, в нижней — Coffee.

Ключевое отличие касается центральной части логотипа — у Starbucks там располагается изображение двухвостой русалки, в новой версии там изображено лицо девушки в кокошнике с пятиконечной звездой и лентами с двух сторон.

Starbucks в начале марта приостановила работу всех 130 заведений в России, а в мае объявила о решении уйти с российского рынка. Компания пообещала платить зарплату сотрудникам в течение полугода, а также помочь им перейти на новую работу. Источники РБК говорили, что сеть кофеен приобретут ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (он же возглавлял регион в 2005–2013 годах). Сделку закрыли к концу июля.

Тимати после этого заверил, что «чудовищных ребрендингов не предвидится», при этом в начале августа Пинский подал три заявки на регистрацию новых возможных названий сети: Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee. Ресторатор говорил, что название сети кофеен хотят сделать предельно близким к оригинальному, сотрудники будут продолжать писать имена покупателей на стаканчиках, но рецептура в сделку не входила.