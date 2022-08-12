Совладелец Starbucks подал заявки на регистрацию нового названия сети

В электронной базе Роспатента появились заявки на регистрацию названий для сети кофеен Sturbucks. Новые варианты названий — Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee

Антон Пинский (Фото: pinskiy-concept.ru)

Ресторатор Антон Пинский, который выкупил вместе с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати) и холдинговой компанией «Синдика» российский бизнес сети кофеен Starbucks, подал в Роспатент три заявки на регистрацию новых возможных названий сети. Соответствующие документы РБК обнаружил в электронной системе Роспатента, личные данные заявителя совпадают с другими известными товарными знаками, зарегистрированными на имя Пинского.

Согласно поданным 9 августа заявкам, Пинский от своего лица намерен зарегистрировать три товарных знака — Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

О том, что Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова договорились о покупке российского бизнеса Starbucks, РБК сообщил в середине июля. По словам президента «Синдики» Олега Эскиндарова, тогда сделка по покупке была в завершающей стадии. Он уточнил, что «Синдика», Пинский и Юнусов совместно купят и права аренды, и оборудование Starbucks. Но товарные знаки партнеры не получат.

Источник РБК в компании рэпера подтвердил, что эти заявки были поданы от новых владельцев сети, однако не смог сообщить, какой вариант станет финальным. РБК направил запросы представителю Тимати и представителю Пинского. «Синдика» отказалась от комментариев.

30 августа Тимати объявил, что сделка по покупке сети завершена. «Теперь официально все активы сети СБ (Starbucks. — РБК) приобретены и находятся под нашим трепетным руководством».

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В начале августа Пинский сообщил, что новое название сети кофеен планируют сделать максимально похожим на прежнее и что у совладельцев есть два основных варианта — Starbox и Stars. По словам ресторатора, первое наименование не только созвучно со Starbucks, но также вызывает ассоциации с другим совместным проектом Пинского и Тимати — сетью кафе азиатской кухни Redbox. Окончательное название станет известно в ближайшее время. «По названию сейчас идут буквально последние дискуссии», — говорил Пинский. По его словам, новые владельцы не смогут использовать рецептуру или логотип уходящей компании.

Starbucks в начале марта приостановила работу всех 130 заведений в России, а в мае объявила об уходе с российского рынка. Компания пообещала платить зарплату сотрудникам в течение полугода, а также помочь им перейти на новую работу.

Антон Пинский — основатель холдинга Pinskiy & Co, в активе которого рестораны Avocado Queen, «Магадан», «Сыроварня», «Колбасный цех», «Высота 5642» и др. Тимати принадлежит доля в сети ресторанов быстрого питания Black Star Burger. Пинский и Тимати также владеют сетью азиатских ресторанов Redbox, заведения которой есть в Санкт-Петербурге и Москве, в том числе в Камергерском переулке и на Новом Арбате.

«Синдике» принадлежат торговая недвижимость и отели, в том числе Radisson Collection Paradise Resort & Spa в Сочи, также холдинг в 2021 году купил Москворецкий рынок в Москве.