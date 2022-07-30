Тимати сообщил о приобретении всех активов Starbucks в России

Тимати обещал не делать «чудовищных ребрендингов» и открыть заведения «до сентября». По его словам, теперь бренд кофеен будет «на 100% российским». Starbucks ушла с российского рынка в мае

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сделка по покупке российского бизнеса сети кофеен Starbucks завершена, сообщил рэпер Тимур Юнусов (Тимати) на своей странице в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Теперь официально все активы сети СБ (Starbucks. — РБК) приобретены и находятся под нашим с <...> [ресторатором Антоном Пинским] трепетным руководством», — написал он.

Рэпер заверил потенциальных клиентов, что «чудовищных ребрендингов не предвидится». Он подчеркнул, что теперь бренд сети будет «на сто процентов российским», и пригласил желающих разработать ее логотип и придумать название.

«Даю вам время до понедельника. После самый крутой дизайн украсит свыше двухсот адресов», — написал Тимати, пообещав открыть заведения «до сентября». Starbucks управляла в России 130 кофейнями.

Starbucks приостановила работу своих заведений в России в начале марта, а через два месяца решила уйти с российского рынка. В компании обещали платить зарплату сотрудникам в течение полугода и помочь со сменой работы.

Позднее, в начале июля, газета «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов и одного из знакомых бизнесменов сообщила, что Пинский может получить право аренды всех помещений, которые занимали кофейни. Она утверждала, что сделку могли заключить в 20-х числах июля, однако о наличии партнеров не сообщала.

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В середине июля Пинский подтвердил РБК, что собирается выкупить активы Stаrbucks вместе с Тимати. Вместе с ним к сделке должна была присоединиться холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Президент группы «Синдика» Олег Эскиндаров также подтверждал РБК ее участие в сделке, однако Тимати холдинг не упомянул.

Данных о сумме сделки не приводила ни одна сторона. Согласно ее условиям, к покупателям перешли права аренды, и оборудование Starbucks, но не товарные знаки и технология производства. Такие же данные приводил Telegram-канал Mash, который писал, что свои места сохранят порядка 2 тыс. работников сети.

Антон Пинский — один из ключевых партнеров ресторатора Аркадия Новикова и основатель холдинга Pinskiy & Co, которому принадлежат рестораны «Магадан», «Колбасный цех», «Сыроварня», Avocado Queen, «Высота 5642», Simach и другие. Ранее он уже сотрудничал с Тимати и основал с ним сеть азиатских ресторанов Red Box. Сеть работает с 2021 года, ее заведения есть в Санкт-Петербурге и Москве. Тимати также владеет долей в сети ресторанов быстрого питания Black Star Burger.