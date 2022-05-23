Сеть кофеен Starbucks объявила об уходе из России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 60,39 (-0,51) Инвестиции, 16:15
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 58,21 (-0,68) Инвестиции, 16:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:31
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 18:26
Минфин смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки Экономика, 18:25
Le Parisien узнала о решении ПСЖ продать Неймара ради игрока «Барселоны» Спорт, 18:18
Лукашенко заявил о шагах Запада для «расчленения» Украины Политика, 18:06
Н — номофобия: без смартфона как без рук Экономика образования, 18:00
Первый теннисист отказался ехать на Уимблдон без рейтинговых очков Спорт, 17:56
Суд разрешил арестовать Януковича за соглашение по флоту России в Крыму Политика, 17:54
Вышел трейлер «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом и Ребеккой Фергюсон Стиль, 17:50
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 17:38
Бывший тренер фигуристки Шевченко ответил на обвинения в засуживании Спорт, 17:30
В Ингушетии похоронили погибшего на Украине племянника Евкурова Политика, 17:30
Сеть кофеен Starbucks объявила об уходе из России Бизнес, 17:25
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год Инвестиции, 17:23
Бизнес ,  
0 

Сеть кофеен Starbucks объявила об уходе из России

В начале марта сеть приостановила работу кофеен и отгрузку продукции. Starbucks закроет свои 130 кофеен, но продолжит выплачивать зарплату сотрудникам в течение полугода и поможет перейти на новую работу
Starbucks SBUX $74,01 +0,9% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американская сеть кофеен Starbucks уходит с российского рынка, сообщается на сайте компании.

«Starbucks приняла решение уйти [из России] и больше не будет представлена на [российском] рынке», — говорится в сообщении.

Компания закроет свои 130 заведений, но продолжит выплачивать зарплату почти 2 тыс. российских сотрудников в течение полугода и поможет им перейти на новую работу.

В начале марта Starbucks приостановила работу кофеен и отгрузку продукции.

От Adobe до Visa: какие компании приостановили работу в России
Фотогалерея 

В середине мая корпорация «Макдоналдс» объявила о прекращении работы бренда на территории России и планах продать свой бизнес в стране.

Позднее компания сообщила о заключении сделки с партнером-франчайзи Александром Говором. По условиям договора Говор приобретает все ресторанное портфолио сети, которая будет работать под новым брендом. Для всех сотрудников сохраняются рабочие места в течение как минимум двух лет.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента
Инструкции
Pro
Фото: Anton Vaganov / Reuters Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Статьи
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Фото: МИФ Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Starbucks Россия
Материалы по теме
Tetra Pak опровергла уход из России
Бизнес
РЖД после ухода Siemens продолжит обслуживание «Ласточек» и «Сапсанов»
Бизнес
Производитель Zewa и Libresse объявил об уходе с российского рынка
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter