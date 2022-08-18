Путин обсудил с президентом Индонезии продовольственную безопасность
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с индонезийским лидером Джоко Видодо глобальную продовольственную безопасность, в частности рассказал о предпринимаемых усилиях совместно с Турцией и ООН по стабилизации ситуации на рынках зерна и удобрений, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поздравил Видодо с Днем Независимости, который отмечают в Индонезии 17 августа.
Главы государств коснулись хода подготовки к саммиту G20, который состоится на Бали в ноябре. «Рассмотрены актуальные вопросы развития российско-индонезийских отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Джоко Видодо в Россию, включая продвижение ряда крупных двусторонних проектов в торгово-экономической сфере», — добавили в Кремле.
Видодо приезжал в Москву в начале июля после визита на Украину и встречи с ее президентом Владимиром Зеленским. Тогда лидеры стран также обсуждали ситуацию с продовольственной безопасностью, так как на тот момент суда с зерном не покидали украинские порты. Сейчас, благодаря подписанным в середине июля соглашениям, из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный по безопасному коридору корабли вывозят зерно.
Индонезия в этом году председательствует в «Большой двадцатке» (G20). В июле на Бали состоялся саммит глав МИД стран G20, которую посетил и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Некоторые члены союза отказались с ним фотографироваться и участвовать в гала-ужине из-за присутствия на нем российского министра. Лавров на это ответил, что не приглашал никого фотографироваться, а на саммит его пригласила Индонезия.
15–16 ноября также на Бали планируется встреча глав государств — членов G20. В Кремле допускали, что Путин может участвовать в ней в онлайн-формате или отправить на мероприятие своего представителя. При этом посол Индонезии в Москве Хосе Таварес говорил, что в случае очного участия Путина и Зеленского в саммите появится возможность организовать их переговоры. «Индонезия более чем готова содействовать такой встрече», — подчеркивал Таварес.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Би-би-си заявил, что Зеленский рассмотрит возможность очного участия в саммите «Большой двадцатки», если там будет присутствовать Путин. Однако в Кремле 9 августа сказали, что предпосылок для встречи президентов России и Украины нет.