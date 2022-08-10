Индонезия напомнила о готовности организовать встречу Путина и Зеленского

Индонезия заявила о готовности организовать встречу президентов Путина и Зеленского на G20

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Индонезия готова организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита G20, заявил ТАСС посол Индонезии в Москве Хосе Таварес.

«Приглашения давно были переданы президентом Индонезии [Джоко Видодо] президентам России и Украины. Если они примут участие в саммите «Двадцатки» на Бали, то, конечно, для [организации встречи] будет возможность. И Индонезия более чем готова содействовать такой встрече», — сказал Таварес, указав, что это будет возможно, если оба президента приедут на саммит.

15–16 ноября в Индонезии запланирован саммит G20, который объединяет страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в том числе государства Евросоюза, США, Россию, Китай, Великобританию, Францию, Бразилию, Саудовскую Аравию и др. 17-я встреча глав государств — членов G20 пройдет на Бали. Индонезия является действующим председателем G20, приглашения президентам посетить мероприятие были направлены в апреле.

Говоря о возможности Путина приехать на саммит, его пресс-секретарь Дмитрий Песков в конце июня заявил, что президент может поехать сам или делегировать кого-то. Позже помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил, что с форматом присутствия российской стороны — очно или онлайн — в Кремле определятся непосредственно перед саммитом.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Би-би-си заявил, что если на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии будет присутствовать Путин, Зеленский также рассмотрит возможность очного участия. Однако в Кремле сказали 9 августа, что предпосылок для встречи президентов России и Украины нет.