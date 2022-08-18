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Запах гари от рязанских пожаров дошел до северных районов Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

На севере Москвы пахнет дымом, передают корреспонденты РБК. В пресс-службе ГУ МЧС по столице сообщили РБК, что причиной дыма и запаха гари в городе по-прежнему остаются лесные пожары в Рязанской области.

«В воздухе ощущается едкий запах гари, ухудшена видимость. Юго-восточный ветер, несущий из Рязанской области частицы горения, в ближайшие 36-48 часов сохранится», — сообщил РБК синоптик Евгений Тишковец.

Помимо севера Москвы запах гари почувствовали жители некоторых городов Подмосковья, в том числе Ступино, который находится на юге Московской области, и Королева на северо-востоке от Москвы.

Жители западных, южных и юго-западных районов Москвы стали жаловаться на запах гари утром 17 августа. Тогда Рослесхоз объяснил запах пожарами на промышленных территориях в Рязанской области.

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Фото:АГН «Москва»

Позже в ведомстве уточнили информацию. По данным на 17 августа в Рязанской области тушили пять пожаров на общей площади 185 га. Загорелись земли лесного фонда (35 га), земли обороны и безопасности (45 га), земли заповедников (три пожара, 105 га). По предварительным данным, причиной пожаров стал антропогенный фактор. В Рослесхозе отметили, что держат ситуацию под контролем, «угрозы населенным пунктам нет».

В свою очередь «Гринпис в России» сообщает, что пожар возник «на обширном пространстве гарей 2010 года». «К настоящему времени его площадь, по предварительной оценке, составляет более 3 300 гектаров. Он затрагивает территории Окского заповедника и национального парка Мещера», — говорится в его сообщении.

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Из-за высокого класса пожарной опасности с 16 по 21 августа действует ограничение на посещение лесов на востоке Подмосковья. Глава Рослесхоза Иван Советников заверил, что в Московской области нет действующих пожаров, в том числе торфяных.

Из-за жалоб на запах гари мэр Москвы Сергей Собянин отправил на помощь в борьбе с пожарами в Рязанской области 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолета. Роспотребнадзор, в свою очередь, усилил контроль за состоянием воздуха в столице.

Материал дополняется.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Анастасия Серова Анастасия Серова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Москва запах гари пожары Рязанская область
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