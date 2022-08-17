В Москве усилили контроль за состоянием воздуха из-за запаха гари

Фото: АГН «Москва»

Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве после сообщений о запахе гари, говорится в сообщении ведомства.

«В связи с появлением 17.08.2022 в социальных сетях информации о запахе гари в южных, юго-западных и западных районах Москвы управлением Роспотребнадзора по г. Москве усилен контроль за состоянием атмосферного воздуха и организован лабораторный контроль атмосферного воздуха», — сообщили в ведомстве.

На западе, юге и юго-западе города воздух проверят на содержание загрязняющих веществ из расширенного перечня, в том числе тех, которые выделяются в процессе горения.

Сообщения о запахе гари начали появляться утром 17 августа. Одними из первых на проблему пожаловались жители юго-западных районов Москвы. В Рослесхозе ответили, что москвичи могут чувствовать запах из-за легкого задымления от уже локализованного пожара на промышленных территориях Рязанской области. Глава ведомства Иван Советников заверил, что в Подмосковье нет действующих пожаров, в том числе торфяных.

В самой Москве нет возгораний, из-за которых мог бы возникнуть запах, сообщили в столичном управлении МЧС. В министерстве предположили, что запах гари пришел в некоторые районы города из Рязанской области, где действуют три очага лесных пожаров.

Днем 17 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти отправили на помощь рязанским пожарным еще 240 спасателей из Москвы. Вместе с ними тушить возгорания будут 78 единиц техники, в том числе три вертолета: ВК-117 для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 для тушения пожаров.