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МИД заявил о поддержке Россией принципа «одного Китая» на деле

В отличие от США, Россия в действительности поддерживает принцип «одного Китая», согласно которому Китайская республика (Тайвань) является частью КНР, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

«Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела», — отметил Ильичев, напомнив о последних действиях США на Тайване, которые привели к обострению ситуации в регионе.

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Речь идет о визите на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай еще до ее приезда выступил резко против него, но «третий человек» в США все же решила посетить Тайвань. Поездку китайские власти сочли «вопиющей провокацией» и на фоне этого начали в регионе военные учения, Вашингтон же направлял в район острова авианосцы.

При этом США утверждали, что поездка Пелоси не свидетельствует о каких-либо изменениях в американской политике по отношению к Тайваню. Белый дом подтвердил приверженность принципу «одного Китая» и указал, что Пекин попытался использовать визит Пелоси «в качестве предлога для того, чтобы наращивать агрессивные действия или военную активность в Тайваньском проливе или вокруг него». КНР позднее выступила с аналогичными обвинениями в адрес США,

На Тайване Китай призвали «не показывать мускулы» и не препятствовать «региональному миру».

Российская сторона также посчитала визит Пелоси провокацией. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что тем самым США стремятся «доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу».

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