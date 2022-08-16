США заявили об отсутствии данных по превышению радиации у Запорожской АЭС

Госдеп США не располагает данными об аномальном уровне радиации на Запрожской АЭС, заявил представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.

Прайс подчеркнул, что страна обеспокоена продолжением боевых действий в районе объектов по использованию мирного атома и продолжают следить за ситуацией вокруг АЭС.

С начала российской военной операции на Украине 24 февраля по территории около Запорожской АЭС не раз наносили удары. В последнее время обстрелы стали более интенсивными. Москва и представители пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья (часть области контролируют российские войска) обвиняют в обстрелах Киев, а Украина — российскую сторону.

США и другие страны призывают Россию «немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неправомочный персонал с территории Запорожской АЭС» и вернуть ее Украине. Накануне они опубликовали соответствующее заявление, под которым подписались более 40 государств. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал документ пропагандистским.

Соединенные Штаты также положительно оценили идею генсека ООН Антониу Гутерриша о создании демилитаризованной зоны вокруг АЭС.

11 августа в ООН состоялось заседание Совета Безопасности по ситуации на АЭС. На нем глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал, что, по предварительным выводам, немедленной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов или военных действий в районе станции нет, но ситуация может измениться в любой момент. Он призвал допустить специалистов организации на АЭС как можно скорее. Россия считает, что визиту препятствуют страны Запада.

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В Минобороны России называли обстрелы территории Запорожской АЭС «актом ядерного терроризма» и подчеркивали, что они могут спровоцировать глобальную катастрофу. В ведомстве также обращали внимание, что не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.