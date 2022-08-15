Постпред России назвал пропагандой заявление 40 стран по Запорожской АЭС

В совместном заявлении, которое подписали более 40 стран, «не сказано ни слова о том, что станция подвергается систематическим обстрелам», его авторы «ангажированы», заявил Ульянов

Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Заявление свыше 40 стран, которые ранее призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС, носит пропагандистский характер и может побудить Киев «продолжить удары по станции», заявил в эфире телеканала «Россия 24» постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«По прочтении [заявления] у меня осталось впечатление, что документ готовился в спешке и оказался очень слабым. Можно перечислять целый ряд элементов этого заявления, которые оставляют желать лучшего с профессиональной точки зрения», — сказал дипломат. Но главное, что в этом совместном заявлении «не сказано ни слова о том, что станция подвергается систематическим обстрелам», отметил он.