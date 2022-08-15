Постпред России назвал пропагандой заявление 40 стран по Запорожской АЭС
Заявление свыше 40 стран, которые ранее призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС, носит пропагандистский характер и может побудить Киев «продолжить удары по станции», заявил в эфире телеканала «Россия 24» постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«По прочтении [заявления] у меня осталось впечатление, что документ готовился в спешке и оказался очень слабым. Можно перечислять целый ряд элементов этого заявления, которые оставляют желать лучшего с профессиональной точки зрения», — сказал дипломат. Но главное, что в этом совместном заявлении «не сказано ни слова о том, что станция подвергается систематическим обстрелам», отметил он.
«Я понимаю, что соавторы этого заявления ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, ни при каких обстоятельствах. Но, наверное, можно было хотя бы упомянуть об этом, пусть даже в нейтральном ключе», — заявил Ульянов.
Однако сделано этого не было, продолжил он. «Соответственно, можно сделать вывод, что это заявление не имеет никакого отношения к реальной политике, носит пропагандистский характер», — сказал постпред. Он считает, что заявление, в котором не упоминается об обстрелах АЭС, «поощряет Киев к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по станции, которые чреваты очень серьезной ядерной катастрофой».
Заявление, о котором идет речь, было опубликовано накануне. Его подписали более 40 стран — государства Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Финляндия, Япония и другие. Они призвали Россию «немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неправомочный персонал с территории Запорожской АЭС» и вернуть ее Украине.
Территорию Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе атомной электростанции — контролируют российские военные. Управляют станцией по-прежнему украинские операторы.
Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах АЭС. Россия настаивает, что станцию должны посетить специалисты МАГАТЭ, однако, по словам представителя МИДа Марии Захаровой, «западное сообщество вместе с киевским режимом» этому визиту препятствуют. В «Большой семерке», в свою очередь, заявили, что поездке специалистов мешает присутствие на объекте российских военных.