Постпред России назвал пропагандой заявление 40 стран по Запорожской АЭС

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 62,51 (-0,03) Инвестиции, 16:02
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 61,37 (+0,48) Инвестиции, 16:02
Власти назвали причину отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы Общество, 19:09
Навальный сообщил о попадании в штрафной изолятор из-за пуговицы Политика, 19:05
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 18:59
Малинин и Корнелюк станут наставниками в новом сезоне шоу «Голос» Life, 18:58
В Запорожье обвинили ВСУ в 25 ударах по Энергодару и району АЭС Политика, 18:55
США ввели санкции против трех чиновников Либерии Политика, 18:53
Боец Bellator усомнился в проведении боя между Емельяненко и Шлеменко Спорт, 18:51
Биржевые цены на газ в Европе превысили $2350 за тысячу кубометров Инвестиции, 18:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:43
Принудительно, а не добровольно: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 18:36
Мантуров оценил объем параллельного импорта к концу года Экономика, 18:34
В «Торпедо» опровергли сообщения о смене президента клуба Спорт, 18:34
LEGO выпустила автомобиль Джеймса Бонда из 358 тыс. деталей Life, 18:28
Российская фигуристка не исключила варианта с работой за границей Спорт, 18:26
Военная операция на Украине ,  
0 

Постпред России назвал пропагандой заявление 40 стран по Запорожской АЭС

Постпред России Ульянов: заявление 40 стран по Запорожской АЭС является пропагандистским
В совместном заявлении, которое подписали более 40 стран, «не сказано ни слова о том, что станция подвергается систематическим обстрелам», его авторы «ангажированы», заявил Ульянов
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Заявление свыше 40 стран, которые ранее призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС, носит пропагандистский характер и может побудить Киев «продолжить удары по станции», заявил в эфире телеканала «Россия 24» постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«По прочтении [заявления] у меня осталось впечатление, что документ готовился в спешке и оказался очень слабым. Можно перечислять целый ряд элементов этого заявления, которые оставляют желать лучшего с профессиональной точки зрения», — сказал дипломат. Но главное, что в этом совместном заявлении «не сказано ни слова о том, что станция подвергается систематическим обстрелам», отметил он.

«Я понимаю, что соавторы этого заявления ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, ни при каких обстоятельствах. Но, наверное, можно было хотя бы упомянуть об этом, пусть даже в нейтральном ключе», — заявил Ульянов.

Однако сделано этого не было, продолжил он. «Соответственно, можно сделать вывод, что это заявление не имеет никакого отношения к реальной политике, носит пропагандистский характер», — сказал постпред. Он считает, что заявление, в котором не упоминается об обстрелах АЭС, «поощряет Киев к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по станции, которые чреваты очень серьезной ядерной катастрофой».

Медведев написал о риске «случайностей» на европейских АЭС
Политика
Дмитрий Медведев

Заявление, о котором идет речь, было опубликовано накануне. Его подписали более 40 стран — государства Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Финляндия, Япония и другие. Они призвали Россию «немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неправомочный персонал с территории Запорожской АЭС» и вернуть ее Украине.

Территорию Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе атомной электростанции — контролируют российские военные. Управляют станцией по-прежнему украинские операторы.

Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах АЭС. Россия настаивает, что станцию должны посетить специалисты МАГАТЭ, однако, по словам представителя МИДа Марии Захаровой, «западное сообщество вместе с киевским режимом» этому визиту препятствуют. В «Большой семерке», в свою очередь, заявили, что поездке специалистов мешает присутствие на объекте российских военных.
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Запорожская АЭС Запорожская область Украина Военная операция на Украине Михаил Ульянов
Материалы по теме
В запорожской ВГА предложили объявить «режим тишины» возле АЭС
Политика
Захарова обвинила Запад в недопущении специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
Дипломат заявил о предложении властей Запорожья остановить АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter