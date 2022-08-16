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США призвали Россию освободить осужденную баскетболистку Грайнер
США призывают Россию освободить осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.
«Никакие элементы этого суда не изменят нашего суждения о том, что она задержана незаконно и должна быть немедленно освобождена», — ответил он на на вопрос о том, усложнит ли обжалование Грайнер вынесенного ей приговора возможный обмен заключенными.
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