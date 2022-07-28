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Песков заявил об отсутствии соглашений по обмену Бута на Уилана и Грайнер

Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Россия пока не заключала с Соединенными Штатами договоренностей об обмене заключенными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока договоренностей в этой области нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос. «Нам также известно, что при обсуждении подобных тем такие информационные вбросы не делаются., — добавил Песков, комментируя сообщения в СМИ. По его словам, информация о подобных вещах появляется, лишь когда уже заключенное соглашение начинают реализовывать.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Соединенные Штаты предложили Москве обменять приговоренного к 25 годам заключения по обвинению в попытке продать оружие колумбийским террористам россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

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Бриттни Грайнер

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже, в июне 2020 года суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима по этой статье. Свою вину американец не признал.

Бриттни Грайнер — американская баскетболистка и двукратная олимпийская чемпионка, которую задержали в феврале в московском аэропорту Шереметьево. В ее ручной клади нашли картриджи к вейпам, в которых было гашишное масло. Против нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Грайнер признала, что перевозила наркотики, но заявила, что «собиралась впопыхах» и не совершала преступление из злого умысла. Защита баскетболистки настаивает, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей.

Виктор Бут — российский предприниматель, которого арестовали в 2008 году в Таиланде. Ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма (США считают, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в стране признали террористической). Через два с половиной года Бута экстрадировали в США, а уже в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Свою вину Бут не признал.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен после появления сообщений от CNN отказался раскрывать детали предложения, но заявил, что его одобрил президент США Джо Байден. Он добавил, что хотел бы поговорить о сделке с главой российского МИДа Сергеем Лавровым во время предстоящих телефонных переговоров. В российском МИДе ответили, что не получали обращений насчет повестки переговоров Блинкена и Лаврова.

Теги
Дмитрий Песков Виктор Бут Бриттни Грайнер Пол Уилан обмен
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