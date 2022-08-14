Глава МВД Украины увидел риск роста числа особо тяжких преступлений

В ближайшие несколько месяцев на Украине ожидается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, в сфере незаконного оборота оружия, краж и угонов автомобилей, заявил украинский министр внутренних дел Денис Монастырский в ходе всеукраинского телемарафона.

По его словам, в первые месяцы боевых действий в стране наблюдалось падение уровня преступности почти по всем категориям преступлений примерно вдвое. Однако в течение двух-пяти месяцев ожидается увеличение числа преступлений.

«На сегодняшний день [уже] фиксируется определенный рост количества тяжких и особо тяжких преступлений, в частности убийств, что также связано с военными преступлениями. <...> Мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно, по определенным категориям преступлений», — подчеркнул Монастырский. (цитата по УНИАН).

После начала российской военной операции на Украине западные страны в разы увеличили поставки вооружений и военной техники Киеву. Так, США уже одобрили передачу Украине 17 пакетов военной поддержки на общую сумму $8,8 млрд.

При этом в июле Европол сообщил, что располагает данными, указывающими на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группами. «Государства — члены ЕС и оперативные партнеры сообщили о случаях, когда преступные сети действуют в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, включая военное оружие», — утверждала служба.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов потребовал от Европола конкретных доказательств фактов торговли на черном рынке оружием с Украины.

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Глава Интерпола Юрген Шток до этого также предупреждал, что из-за конфликта на Украине начнется незаконное распространение оружия, однако, по его мнению, это должно было произойти «на постконфликтном этапе». Шток допускал, что на черный рынок попадет даже тяжелое вооружение. Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, заявлял, что часть западного оружия для Украины уже попала на черный рынок и «расползлась» по Ближнему Востоку.

13 августа в российском МИДе предупредили, что в связи с поставками Украине дальнобойного оружия «географические задачи [российской] спецоперации будут отодвигаться еще дальше».