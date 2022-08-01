Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $550 млн

Украина получит от США боеприпасы для HIMARS и 155-мм артиллерии в рамках пакета поддержки на $550 млн. Это уже 17-ое выделение ресурсов Пентагона за год, а с января 2021 года Вашингтон передал Киеву помощи на $8,8 млрд

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

США выделят Украине пакет военной помощи объемом в $550 млн, соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. Сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия <...> распорядиться о выделении до $550 млн на оборонные товары и услуги Министерства обороны [США]», — сказано в документе.

Киев, среди прочего, получит артиллерийские боеприпасы. Будут направлены снаряды для ракетных систем HIMARS (их число не называется) и 75 тыс. снарядов для 155-миллиметровой артиллерии, пишет CNN со ссылкой на Пентагон.

Эта поставка стала 17-й с августа 2021 года, когда США передают Украине собственные запасы вооружений, К этому дню в адрес Киева выделено около $8,8 млрд помощи в области безопасности с момента инаугурации президента Джо Байдена в январе прошлого года. За восемь лет, с 2014 года, Украина получила от США поддержку в области безопасности на сумму, превышающую $10 млрд.

«Чтобы удовлетворить растущие потребности [Украины] на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, для предоставления Украине ключевых возможностей», — сказано в сообщении американского оборонного ведомства.

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Как подсчитал РБК, к началу июня украинские силы получили от западных стран до 215 натовских буксируемых гаубиц калибром 155 мм (больше половины из них — это американские гаубицы M777), минимум 29 гаубиц советского типа, восемь самоходных артиллерийских установок со 155-миллиметровой гаубицей и другое вооружение на общую сумму примерно $38,5 млрд.

Кроме того, к концу июля Украина получила 12 систем HIMARS (их поставки одобрили 1 июня), в Вашингтоне обещали поставить Киеву еще 20. «Мы также обучили 200 украинцев применению HIMARS, и подготовка еще большего количества продолжается», — указывал председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Он добавил тогда же, что Донбасс для Украины «не потерян».

Власти России критикуют поставки вооружений на Украину западными странами. Президент Владимир Путин видел в этом процессе желание Запада «как можно дальше затянуть» конфликт на Украине. В Кремле при этом считают, что поставленного Украине оружия недостаточно, чтобы помешать России достичь поставленных целей в ходе спецоперации.