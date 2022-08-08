CBS удалила фильм о незаконной торговле западным оружием на Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 61,16 (-0,2) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 60,32 (-0,05) Инвестиции, 16:09
Генпрокуратура проверит Пенсионный фонд из-за нарушений в регионах Общество, 18:15
Люциус Малфой из «Гарри Поттера» сыграет кинозвезду Кэри Гранта Life, 18:12
Акции NVIDIA упали на 8% после публикации предварительного отчета Инвестиции, 18:11
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 18:07
Суд на Украине приговорил российского танкиста к десяти годам колонии Политика, 18:04
CBS удалила фильм о незаконной торговле западным оружием на Украине Политика, 17:58
«Афимолл» расторг контракт с испанским фэшн-ретейлером Inditex Недвижимость, 17:56
Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» Политика, 17:50
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Рекордсмен НХЛ в 37 лет продлил контракт с «Бостоном» Спорт, 17:49
Финансовая группа Delfin привлекла финансирование для ГК «Агама» Пресс-релиз, 17:48
Путин поручил Лаврову возглавить делегацию на Генассамблее ООН в сентябре Политика, 17:45
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 17:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:38
Barclays допустил падение рынка США на 10% и без наступления рецессии Инвестиции, 17:38
Военная операция на Украине ,  
0 

CBS удалила фильм о незаконной торговле западным оружием на Украине

Документальный фильм под названием «Вооружая Украину», в котором говорилось о незаконной торговле поставляемым Западом оружием, был опубликован американской CBS, однако сегодня он исчез с сайта телекомпании
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Американская телекомпания CBS выпустила документальный фильм продолжительностью 23,5 минуты под названием Arming Ukraine («Вооружая Украину») накануне, однако уже сегодня он исчез с сайта новостной компании. В CBS объяснили, что фильм отражает устаревшие данные и будет переработан.

В картине «Вооружая Украину» волонтер из Литвы Йонас Охман говорил, что только 30% поставок западного оружия в конце концов доходит до украинских военных. Кроме этого, авторы предупреждали, что оружие может попасть «в неправильные руки» и спровоцировать нестабильность, как произошло в Ливии, Ираке и Афганистане. Вскоре после выхода фильма CBS обновила материал, изъяв цитату Охмана, а также удалила твит с его словами.

После выхода фильма министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал CBS удалить его и провести внутреннее расследование. «Вы обманули огромную аудиторию, распространяя необоснованные заявления и подрывая доверие к поставкам жизненно необходимой военной помощи нации, которая противостоит агрессии и геноциду. Должно быть проведено внутреннее расследование, кто и зачем это позволил», — написал дипломат в Twitter.

Европол допустил случаи контрабанды оружия из Украины в ЕС
Политика
Фото: Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force / AP

После начала российской военной операции на Украине западные страны в разы увеличили поставки вооружений и военной техники Киеву. США, в частности, уже одобрили передачу Украине 17 пакетов военной поддержки на общую сумму $8,8 млрд.

В июле Европол сообщил, что располагает данными, указывающими на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группами. «Государства — члены ЕС и оперативные партнеры сообщили о случаях, когда преступные сети действуют в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, включая военное оружие», — утверждала служба.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов потребовал от Европола конкретных доказательств фактов торговли на черном рынке оружием с Украины. «Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола — с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях «торговли оружием и военными товарами на черном рынке» с Украины», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Взять 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 личных банкротств в России
Кейсы
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Строительство: как защититься от недобросовестных действий подрядчика
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Waqas Sultan / Unsplash Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ
Статьи

Глава Интерпола Юрген Шток ранее также предупреждал, что из-за конфликта на Украине начнется незаконное распространение оружия, однако, по мнению Штока, это должно было произойти «на постконфликтном этапе». Шток допускал, что на черный рынок попадет даже тяжелое вооружение.

Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, заявлял, что часть западного оружия для Украины уже попала на черный рынок и «расползлась» по Ближнему Востоку.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
торговля оружием Украина поставка вооружений Военная операция на Украине Дмитрий Кулеба
Материалы по теме
В Киеве потребовали от Европола доказательств контрабанды оружия
Политика
Европол допустил случаи контрабанды оружия из Украины в ЕС
Политика
На Украине выявили факты продажи военной и гуманитарной помощи с Запада
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter