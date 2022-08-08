CBS удалила фильм о незаконной торговле западным оружием на Украине

Документальный фильм под названием «Вооружая Украину», в котором говорилось о незаконной торговле поставляемым Западом оружием, был опубликован американской CBS, однако сегодня он исчез с сайта телекомпании

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Американская телекомпания CBS выпустила документальный фильм продолжительностью 23,5 минуты под названием Arming Ukraine («Вооружая Украину») накануне, однако уже сегодня он исчез с сайта новостной компании. В CBS объяснили, что фильм отражает устаревшие данные и будет переработан.

В картине «Вооружая Украину» волонтер из Литвы Йонас Охман говорил, что только 30% поставок западного оружия в конце концов доходит до украинских военных. Кроме этого, авторы предупреждали, что оружие может попасть «в неправильные руки» и спровоцировать нестабильность, как произошло в Ливии, Ираке и Афганистане. Вскоре после выхода фильма CBS обновила материал, изъяв цитату Охмана, а также удалила твит с его словами.

После выхода фильма министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал CBS удалить его и провести внутреннее расследование. «Вы обманули огромную аудиторию, распространяя необоснованные заявления и подрывая доверие к поставкам жизненно необходимой военной помощи нации, которая противостоит агрессии и геноциду. Должно быть проведено внутреннее расследование, кто и зачем это позволил», — написал дипломат в Twitter.

После начала российской военной операции на Украине западные страны в разы увеличили поставки вооружений и военной техники Киеву. США, в частности, уже одобрили передачу Украине 17 пакетов военной поддержки на общую сумму $8,8 млрд.

В июле Европол сообщил, что располагает данными, указывающими на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группами. «Государства — члены ЕС и оперативные партнеры сообщили о случаях, когда преступные сети действуют в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, включая военное оружие», — утверждала служба.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов потребовал от Европола конкретных доказательств фактов торговли на черном рынке оружием с Украины. «Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола — с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях «торговли оружием и военными товарами на черном рынке» с Украины», — заявил он.

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Глава Интерпола Юрген Шток ранее также предупреждал, что из-за конфликта на Украине начнется незаконное распространение оружия, однако, по мнению Штока, это должно было произойти «на постконфликтном этапе». Шток допускал, что на черный рынок попадет даже тяжелое вооружение.

Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, заявлял, что часть западного оружия для Украины уже попала на черный рынок и «расползлась» по Ближнему Востоку.