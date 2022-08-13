Власти Энергодара сообщили подробности артобстрела электростанции

Власти Энергодара: ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов по ТЭС рядом с АЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Территория Запорожской теплоэлектростанции, которая находится поблизости от Запорожской атомной электростанции, попала под артиллерийский обстрел украинских военных, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на представителя администрации Энергодара, где находятся оба объекта.

«По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов», — заявили власти.

Они указали, что перед началом атаки «в сети стали распространяться сообщения о подготовке ВС РФ огневой провокации в данном районе», из чего был сделан вывод, «что обстрел был тщательно спланирован украинским командованием».

Ранее 13 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что очевидцы сообщили о «прилетах» в районе Днепра и Запорожской АЭС, которая находится на берегу реки.

ТЭС находится между Энергодаром и АЭС. Как указывал Рогов, во время предыдущего обстрела 11 августа теплоэлектростанция, которая обеспечивает работу оборудования атомной станции, также попадала под обстрел. Кроме того, повреждения получила пожарная часть на территории АЭС. В июле-августе район ядерного объекта неоднократно подвергался обстрелам. Россия и Украина обвиняют в них друг друга.

В связи с ситуацией на Запорожской АЭС 11 августа прошло специальное заседание Совета безопасности ООН, на котором выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, немедленной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов или военных действий в районе станции нет, но ситуация может измениться в любой момент. Гросси призвал допустить на АЭС миссию МАГАТЭ, визит которой планируется уже несколько месяцев.

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Россия утверждает, что поездке представителей агентства в Запорожье дал «красный свет» департамент по вопросам охраны и безопасности секретариата ООН. Другие стороны обвиняли Россию в препятствии визиту делегации МАГАТЭ. При этом и Москва, и Киев отмечали, что готовы поддержать визит на станцию миссии агентства.