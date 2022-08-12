Полянский заявил, что версию Киева о ЗАЭС на Совбезе ООН не поддержали

Украинскую версию событий на фоне обстрелов Запорожской АЭС на прошедшем заседании Совета Безопасности ООН по этому вопросу «по сути» никто не поддержал, заявил в Telegram заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого при всей зацикленности на обвинения в адрес России никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций», — указал Полянский.

По его словам, Западу во время заседания пришлось прибегнуть к «дипломатический эквилибристике», чтобы «не бросить и тени на репутацию своих киевских клиентов» и «не называть вещи своими именами», под чем Полянский имел в виду вину Украины в обстрелах станции. Он отметил, что Киев «решился озвучить фантасмагорическую версию о том, что ЗАЭС обстреливает Россия», однако тем самым продемонстрировал свою «неадекватность».



Во время заседания постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что «преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с Чернобыльской». Он отметил, что Украина совершает провокации и удары по станции с апреля, несмотря на заявления ООН о том, что такие атаки «самоубийственны».

Небензя подчеркнул, что Россия надеется на скорый визит на АЭС экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который пока не состоялся. Это, по мнению постпреда, «сыграло на руку киевскому режиму и его западным кураторам».

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что российская армия разместила на территории АЭС военную технику, а также обстреливала территорию станции. Кислица указал, что Киев поддерживает поездку миссии МАГАТЭ на станцию, пишет украинский портал UNN.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза, заявил, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности в связи с боевыми действиями нет, но предупредил, что ситуация может измениться в любой момент. Он также заявил о необходимости допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее.

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Российская сторона утверждает, что миссия не может приехать на АЭС из-за препятствий со стороны ООН, другие же стороны обвиняют Москву в попытке помешать визиту, но она отвергает эти заявления.