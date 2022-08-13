В Запорожской военной администрации сообщили об обстреле Энергодара и АЭС

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Город Энергодар в Запорожской области, который находится под контролем российских войск, обстреливают со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — написал он и добавил, что остальные подробности сообщит позднее.

По территории близ Запорожской АЭС неоднократно наносились удары, в июле—августе их интенсивность увеличилась. Власти региона и Москва винят в обстрелах ВСУ. Украина обвиняет Россию в размещении на АЭС военной техники и заявляет, что обстрелы ведут российские войска. Последний раз военная администрация сообщала об ударах, которые нанесли 11 августа. По словам Рогова, после них были повреждены пожарная часть и теплоэлектростанция на территории станции, один из снарядов упал в 10 м от хранилища ядерных отходов. Его, а также охладительный контур станции Рогов назвал главными целями обстрелов.

В тот же день в ООН прошло заседание Совета безопасности, на котором обсуждалась ситуация на АЭС. Ее должна была посетить делегация Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), однако визит пока не состоялся. МИД России обвиняет в препятствии этому департамент по вопросам охраны и безопасности секретариата ООН, другие стороны указывали, что визиту МАГАТЭ препятствует Россия. При этом и Москва, и Киев отмечали, что поддерживают идею посещения станции миссией агентства.

На заседании глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что, по предварительным выводам, немедленной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов или военных действий в районе станции нет, однако ситуация может измениться в любой момент. Он отметил, что миссия МАГАТЭ должна быть допущена на АЭС как можно скорее.