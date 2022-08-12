Захарова заявила о вопросах к позиции генсека ООН по Запорожской АЭС

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Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Запорожской АЭС «вызывает вопросы», так как он не подает никаких сигналов украинским властям, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, которую цитирует ведомство в Telegram.

«Продолжает вызывать вопросы позиция генсекретаря ООН. Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало», — сказала Захарова о прошедшем накануне заседании Совета Безопасности организации, созванном по инициативе России.

Запорожская АЭС находится в подконтрольном российским войскам городе Энергодар. Это крупнейшая европейская атомная электростанция по установленной мощности. Российские военные контролируют ее территорию с 28 февраля. Однако станцией по-прежнему управляют украинские операторы.

Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах территории станции. Один из таких случаев произошел накануне, 11 августа. Тогда в запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) заявили, что в непосредственной близости от хранилища радиоактивных изотопов упали как минимум три снаряда. Утром 12 августа власти отметили, что снаряд упал в 10 м от хранилища ядерных отходов, но «с точки зрения ядерной безопасности все в порядке. <...> Критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, работа реакторов не нарушена».

В ООН призывают срочно согласовать «безопасный периметр демилитаризации» вокруг Запорожской АЭС по инициативе Гутерриша.

Создание демилитаризованной зоны вокруг АЭС поддержали в США. Страны «большой семерки» (G7), куда входят Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и сами Соединенные Штаты, призывали Россию передать контроль над АЭС Украине и предупреждали о риске ядерной катастрофы.

Однако постпред России при ООН Василий Небензя в ответ на идею Гутерриша заявил, что не до конца понимает ее суть. «Я не понимаю, что он имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», — говорил он. Также Небензя указывал, что Россия не использует ядерные и гражданские объекты в военных целях и обвинял в этом Украину. По мнению постоянного представителя, украинские власти предпримут «чудовищные провокации», если Россия выведет войска с территории АЭС.

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