Путин на Совбезе заслушал доклад Шойгу

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференцсвязи, докладчиком на нем выступил министр обороны Сергей Шойгу. Кадры совещания показал телеканал «Россия 24».

«У нас сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова на военном направлении. Докладчик — министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу», — сказал Путин во время совещания, находясь в Ново-Огарево.

На сайте Кремля сказано, что на встрече также присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава ФСБ Александр Бортников.

Какие конкретно темы поднимались во время совещания, не уточняется.

Последнее совещание совета состоялось 4 августа. Тогда помимо тех, кто принял участие в нынешней встрече, присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Тогда члены Совбеза обсуждали российско-турецкие переговоры, которые прошли в Сочи 5 августа, ситуацию в Нагорном Карабахе, которая обострилась в начале августа, а также вопросы социально-экономического развития России.