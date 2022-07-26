Эксперты Совбеза заявили об усилиях НАТО по созданию опасности России

Научный совет Совбеза обсудил итоги июньского саммита НАТО в Мадриде и пришел к выводу, что угрозы со стороны альянса возрастают

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Мадридский саммит НАТО «вновь продемонстрировал, что Североатлантический альянс остается механизмом навязывания интересов США коллективному Западу», говорится в релизе по итогам заседания научного совета при Совете безопасности России. Эксперты совета пришли к выводу, что НАТО наращивает усилия по созданию «непосредственных военных угроз» России.

«Вопреки заявлениям руководства НАТО деятельность альянса не способствует обеспечению международной стабильности и укреплению безопасности входящих в него государств», — говорится в сообщении.

Встреча на уровне глав государств и правительств стран НАТО прошла с 28 по 30 июня в Мадриде. Участники саммита приняли новую стратегическую концепцию с целями и основополагающими задачами НАТО в сфере безопасности, а также вызовами и возможностями альянса. В ней Россия была признана не партнером организации, а угрозой. «По мере того как меняется мир, меняется и НАТО. И мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», — говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сравнивал значимость этого саммита с Ялтинской конференцией.

По итогам саммита страны НАТО согласились увеличить силы быстрого реагирования альянса почти в восемь раз, до 300 тыс. человек. Кроме того, в организацию были официально приглашены Швеция и Финляндия.

Решения мадридского саммита НАТО были зафиксированы в декларации. В ней указано, что главы государств альянса собрались в Мадриде, когда «война вернулась на европейский континент», поэтому лидеры подтвердили приверженность единству и основным принципам организации: в частности, «железной остается приверженность Вашингтонскому договору, включая ст. 5» (эта статья гласит, что нападение на одного из членов альянса считается нападением на всех).