Путин обсудил с Советом безопасности обострение в Нагорном Карабахе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности очередное обострение в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся обмен мнениями насчет предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне. Обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе, подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора», — сказано в сообщении.

На совещании присутствовали глава правительства Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, главы МВД и Минобороны Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу и другие чиновники.

Накануне, 3 августа, Азербайджан провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие». Власти страны хотят, чтобы территория этой непризнанной республики была демилитаризована. Сейчас, по данным азербайджанского Минобороны, в Нагорном Карабахе дислоцированы армянские военнослужащие и российские миротворцы. Ереван утверждает, что в республике нет армянских военных.

В ходе операции армия Азербайджана заняла несколько «важных господствующих высот» и уничтожила позиции «незаконных армянских вооруженных формирований». Также азербайджанская авиация ударила по воинской части, говорили в Минобороны страны.

Нагорный Карабах со своей стороны сообщил о гибели двух контрактников и ранении еще 14 военных. Власти объявили в республике частичную мобилизацию.

Читайте на РБК Pro Pro Восемь упражнений, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд Восемь упражнений, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд Инструкции Pro Почему ваш цифровой продукт не нужен клиенту: 5 ошибок в веб-навигации Почему ваш цифровой продукт не нужен клиенту: 5 ошибок в веб-навигации Инструкции Pro Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Инструкции Pro Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Статьи Pro Сделай красиво: как менеджеры мешают работе бестолковой постановкой задач Сделай красиво: как менеджеры мешают работе бестолковой постановкой задач Статьи Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи Pro Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра Саммари Pro Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Статьи

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе установили, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, сообщило Минобороны. Ведомство отчиталось, что начало работать над стабилизацией обстановки вместе с армянскими и азербайджанскими властями.

Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что происходящее в Нагорном Карабахе «вызывает вопросы» к работе российских миротворцев. Он уточнил, что говорит о «захвате Азербайджаном» сел Хцаберд и Хин Тагер, а также других территорий республики в 2020 году и села Парух в 2022 году. Эти события происходили «в присутствии и при попустительстве российских миротворцев», заявил Пашинян, обратив внимание на «постоянные и усиливающиеся» нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Последние премьер счел «неприемлемыми».