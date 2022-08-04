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Путин обсудил с Советом безопасности обострение в Нагорном Карабахе

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности очередное обострение в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся обмен мнениями насчет предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне. Обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе, подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора», — сказано в сообщении.

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На совещании присутствовали глава правительства Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, главы МВД и Минобороны Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу и другие чиновники.

Накануне, 3 августа, Азербайджан провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие». Власти страны хотят, чтобы территория этой непризнанной республики была демилитаризована. Сейчас, по данным азербайджанского Минобороны, в Нагорном Карабахе дислоцированы армянские военнослужащие и российские миротворцы. Ереван утверждает, что в республике нет армянских военных.

В ходе операции армия Азербайджана заняла несколько «важных господствующих высот» и уничтожила позиции «незаконных армянских вооруженных формирований». Также азербайджанская авиация ударила по воинской части, говорили в Минобороны страны.

Нагорный Карабах со своей стороны сообщил о гибели двух контрактников и ранении еще 14 военных. Власти объявили в республике частичную мобилизацию.

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе установили, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, сообщило Минобороны. Ведомство отчиталось, что начало работать над стабилизацией обстановки вместе с армянскими и азербайджанскими властями.

Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что происходящее в Нагорном Карабахе «вызывает вопросы» к работе российских миротворцев. Он уточнил, что говорит о «захвате Азербайджаном» сел Хцаберд и Хин Тагер, а также других территорий республики в 2020 году и села Парух в 2022 году. Эти события происходили «в присутствии и при попустительстве российских миротворцев», заявил Пашинян, обратив внимание на «постоянные и усиливающиеся» нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Последние премьер счел «неприемлемыми».

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Нагорный Карабах Владимир Путин совещание Совет безопасности России

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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