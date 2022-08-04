Путин обсудил с Советом безопасности обострение в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности очередное обострение в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся обмен мнениями насчет предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне. Обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе, подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора», — сказано в сообщении.
На совещании присутствовали глава правительства Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, главы МВД и Минобороны Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу и другие чиновники.
Накануне, 3 августа, Азербайджан провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие». Власти страны хотят, чтобы территория этой непризнанной республики была демилитаризована. Сейчас, по данным азербайджанского Минобороны, в Нагорном Карабахе дислоцированы армянские военнослужащие и российские миротворцы. Ереван утверждает, что в республике нет армянских военных.
В ходе операции армия Азербайджана заняла несколько «важных господствующих высот» и уничтожила позиции «незаконных армянских вооруженных формирований». Также азербайджанская авиация ударила по воинской части, говорили в Минобороны страны.
Нагорный Карабах со своей стороны сообщил о гибели двух контрактников и ранении еще 14 военных. Власти объявили в республике частичную мобилизацию.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе установили, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, сообщило Минобороны. Ведомство отчиталось, что начало работать над стабилизацией обстановки вместе с армянскими и азербайджанскими властями.
Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что происходящее в Нагорном Карабахе «вызывает вопросы» к работе российских миротворцев. Он уточнил, что говорит о «захвате Азербайджаном» сел Хцаберд и Хин Тагер, а также других территорий республики в 2020 году и села Парух в 2022 году. Эти события происходили «в присутствии и при попустительстве российских миротворцев», заявил Пашинян, обратив внимание на «постоянные и усиливающиеся» нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Последние премьер счел «неприемлемыми».