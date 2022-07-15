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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в регионах

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Совещание с постоянными членами Совета Безопасности (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны предложил его участникам обсудить текущую ситуацию в регионах, следует из стенограммы, опубликованной пресс-службой Кремля.

«Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим», — сказал президент.

С докладами по этому поводу должны были выступить глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

На момент публикации новости Кремль обнародовал только фрагмент стенограммы, точное содержание выступлений пока неизвестно.

Кроме Бортникова и Колокольцева в совещании на правах постоянных членов Совета безопасности участвуют премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

О том, что Путин собирается провести встречу, ранее в этот же день сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, у президента запланированы и другие мероприятия, однако все они будут непубличными. Ехать в Госдуму, которая 15 июля проводит внеочередное заседание, Путин не планирует.

Теги
Владимир Путин регионы совещание Совет безопасности России
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