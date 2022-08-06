Кадыров рассказал о плодотворной встрече с Шойгу в Сочи

Глава Минобороны высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению ЛНР и ДНР от украинских боевиков, рассказал Кадыров

Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу вопросы, касающиеся наступательных действий российских войск на Украине, в ходе неформальной встречи в Сочи.

«Бывает так, что порой я тоже возмущаюсь от излишне деликатного подхода наших солдат, однако на деле все обстоит намного сложнее и серьезнее. При зачистке территорий необходимо свести на минимум ущерб населенным пунктам, а также избежать жертв среди местного населения», — написал глава Чечни в Telegram.

По его словам, украинские военные стараются причинить максимальный ущерб инфраструктуре и «ничем не брезгуют», тогда как для российской стороны этот подход недопустим.

Шойгу высоко оценил действия сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению территорий ЛНР и ДНР от украинских формирований.

Кадыров, в свою очередь, поблагодарил Шойгу за помощь в формировании трех новых батальонов и полка Минобороны России. Глава Чечни счел встречу с министром «плодотворной» и «познавательной».

Ранее, 5 августа, в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

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По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, после переговоров с Эрдоганом Путин встретился с главой Чечни, чтобы обсудить положение дел в регионе и вопросы социально-экономического развития республики.

После этого Кадыров рассказал, что он также обсудил с президентом действия чеченских бойцов, участвовавших в боевых действиях в Донбассе. По его словам, Путин высоко оценил их боевые заслуги и отметил вклад во взятие под контроль территорий ЛНР.

«Владимир Владимирович попросил передать им теплые слова благодарности за верность Родине и большой пламенный привет», — добавил глава Чечни.

Чеченские военные отправились на Украину в начале военной операции на Украине, впоследствии Кадыров не раз сообщал о поехавших туда добровольцах. Глава Чечни заверил, что они будут проходить наиболее горячие точки.

После взятия территорий Луганской области Украины под полный контроль союзных сил глава ЛНР Леонид Пасечник удостоил Кадырова звания героя республики и поблагодарил чеченцев за помощь «в противостоянии с украинскими нацистами».