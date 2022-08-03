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Минобороны России заявило о попытках стабилизации ситуации в Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе совместно с военными Армении и Азербайджана пытаются стабилизировать ситуацию в регионе после столкновения сил Баку и Степанакерта в Лачинском коридоре, где с обеих сторон есть погибшие
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Миротворческий контингент России в непризнанной республике Нагорный Карабах зафиксировал нарушение Азербайджаном режима прекращения огня и вместе с Баку и Ереваном пытаются стабилизировать ситуацию, говорится в сообщении Минобороны России.

«Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе высоты Сарыбаба, которая находится между городами Лачин и Шуши, в районе Лачинского коридора.

По соглашениям сторон после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году в республику ввели российский миротворческий контингент (около 2 тыс. военных) сроком на пять лет.

Армения также обязалась вернуть Азербайджану два района, Кельбаджарский и Лачинский, которые разделяют подконтрольную российскими миротворцами территорию Карабаха и Армению и не входят в Нагорный Карабах, но которые оказались под контролем армянских военных. На юге Лачинского района остался одноименный коридор, который соединяет Карабах и Армению.

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3 августа и азербайджанские, и нагорно-карабахские силы заявили о гибели своих военных в результате столкновений между подразделениями. Как указывала карабахская сторона, Азербайджан применил гранатометы и зенитно-ракетные комплексы, в результате чего погибли двое военнослужащих-контрактников, еще 14 были ранены. В республике началась частичная мобилизация.

Баку указал, что в ответ на действия армянских военных провел операцию «Возмездие», по итогам которой были взяты под контроль несколько «важных господствующих высот» в районе Сарыбабы, были уничтожены позиции «незаконных армянских вооруженных формирований», нанесен авиаудар по воинской части в Кельбаджарском районе.

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МИД Армении указал, что Ереван продолжает настаивать на «установления мира и стабильности в регионе», и призвал «международное сообщество принять меры для прекращения агрессивного поведения и действий Азербайджана». В ведомстве отметили, что считают недопустимыми попытки Баку «в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре».

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Теги
Лилия Пашкова
Нагорный Карабах миротворцы Минобороны Азербайджан Армения
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