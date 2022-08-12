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В Запорожской ВГА заявили о нежелании жителей воевать за Киев

Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: novoroszp / VK)

Жители неподконтрольной российским войскам части Запорожской области не хотят вступать в отряды территориальной обороны и воевать на стороне Киева, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», — сказал он и добавил, что жители региона «не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского».

По словам Рогова, территориальную оборону в украинской части области «будут списывать». Уже отмечено несколько случаев, когда местные жители, «которых насильно загнали в ряды территориальной обороны», вступали в боевые столкновения с «заградотрядами националистов», продолжил он.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска контролируют южную и центральную части Запорожской области — это больше половины ее территории. Среди крупных городов, находящихся в этой зоне, — Бердянск, Мелитополь, Васильевка, Энергодар (там находится Запорожская АЭС). Областной центр находится под контролем Украины.

Российская сторона неоднократно заявляла об ударах по «освобожденным» территориям. В последнее время обстрелам часто подвергался район Запорожской АЭС. Накануне, 11 августа, местные власти сообщили о нескольких атаках со стороны Украины. Киев обвиняет в ударах Москву, которая считает эти заявления абсурдом.

В этот же день в ООН прошло заседание Совбеза по ситуации на станции. На ней генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности в связи с боевыми действиями у АЭС нет, однако ситуация может измениться в любой момент. ООН и США призвали демилитаризовать зону АЭС, а страны G7 — вернуть контроль над станцией Украине.

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