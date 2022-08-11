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Небензя счел абсурдом обвинять Россию в ударах по Запорожской АЭС

Небензя: ответственность в случае катастрофы на Запорожской АЭС будет лежать на Западе
По словам Небензи, со стороны Киева абсурдно и цинично обвинять Москву в обстрелах ЗАЭС, которая находится под контролем российских военных
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Обвинения Киева в том, что российские военные совершают атаки на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), являются абсурдом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совета безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале ООН.

«На проходящей в настоящее время в Нью-Йорке 10-й Обзорной конференции ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — РБК) со стороны представителей киевского режима при поддержке ряда других делегаций звучат циничные и абсурдные обвинения в атаках на ЗАЭС в адрес России», — сказал Небензя, отметив, что «эти пропагандистские вбросы» подхватывает западная пресса.

По его словам, все это делается «вопреки здравому смыслу», так как Запорожская АЭС контролируется российскими вооруженными силами.

«Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя», — добавил постпред при ООН.

Небензя также заявил, что в случае, если в результате обстрелов произойдет ядерная катастрофа, то ответственность за нее будет лежать на западных «спонсорах» властей Украины, которые поставляют Киеву оружие.

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Рафаэль Гросси

Последние два месяца Россия и Украина регулярно сообщают об обстрелах АЭС и ее повреждениях. Так, 11 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о падении трех снарядов недалеко от хранилища изотопов из-за атак со стороны ВСУ. При этом он отметил, что какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме.

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В украинском «Энергоатоме», который управляет АЭС, утверждают, что Россия планирует переключить ее на Крым, на другие линии электропередачи, и допускают обстрел этих ЛЭП.

Главы МИД стран G7 (Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США) потребовали от России незамедлительно передать Запорожскую АЭС под контроль Украины. Страны «Большой семерки» считают, что именно действия России «значительно увеличивают риск ядерной аварии» и «ставят под угрозу население Украины, соседние страны и все мировое сообщество».

Вашингтон поддерживает призывы Киева к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, сообщал Reuters со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США.

При этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время выступления на том же заседании Совбеза ООН заявил, что непосредственной угрозы ядерной безопасности в связи с боевыми действиями рядом с АЭС сейчас нет. В то же время Гросси призвал прекратить любые военные действия, которые ставят под угрозу ядерную безопасность.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, — крупнейшая европейская атомная электростанция по установленной мощности. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года. Российские военные контролируют ее территорию с 28 февраля. Однако станцией по-прежнему управляют украинские операторы.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Василий Небензя Совет безопасности ООН Запорожская АЭС Военная операция на Украине
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