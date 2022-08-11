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МИД предупредил о катастрофических последствиях обстрела Запорожской АЭС

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Смоленко / Keystone Press Agency)

Обстрелы территории Запорожской атомной электростанции являются актом ядерного терроризма и могут привести к катастрофе, по масштабам превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС, заявил заместитель директора департамента информации и печати российского МИДа Иван Нечаев на брифинге.

«Зона радиационного поражения может затронуть не только близлежащие области Украины, России, ДНР и ЛНР, но и территорию европейских стран, ставя под угрозу жизни миллионов жителей», — сказал Нечаев.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Последние два месяца обе стороны конфликта на Украине регулярно сообщают об обстрелах АЭС и ее повреждениях. Так, 7 августа в военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что осколки от ракеты, выпущенной по станции ночью из реактивных систем залпового огня «Ураган», оказались не более чем в 400 м от действующего энергоблока, а в зоне поражения находилось в том числе хранилище отработанного ядерного топлива.

Утром 11 августа член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины с применением РСЗО, тяжелой артиллерии и беспилотников. По его словам, российские военные отразили все атаки.

В российском Минобороны предупреждали, что удары по территории АЭС могут спровоцировать техногенную катастрофу. Главы МИД стран G7 (Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС под контроль Украины. Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН из-за обстрелов АЭС, заседание должно состояться 11 августа. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что в нем примет участие глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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