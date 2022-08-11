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В Запорожской области заявили об отраженных ударах по Энергодару и АЭС

С вечера 10 августа украинская сторона обстреливает Энергодар и находящуюся там Запорожскую АЭС, российские войска отражают все атаки, сообщил член главного совета областной ВГА Владимир Рогов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинская сторона с вечера 10 августа обстреливает Энергодар и Запорожскую АЭС, российские военные отражают все атаки, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в Telegram.

Он отметил, что это происходит накануне заседания Совбеза ООН по ударам по атомной станции.

«Пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА. Слава Богу и ПВО России — все атаки ракет и БПЛА противника отражены. Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем», — написал он.

Главы МИД G7 призвали Россию передать Киеву контроль над Запорожской АЭС
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В июле—августе обе стороны неоднократно сообщали об обстрелах АЭС и ее повреждении. Так, в военно-гражданской администрации Энергодара (находится под российским контролем) утверждали, что в ночь на 7 августа украинская сторона обстреляла АЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган». По данным ВГА, в зоне поражения оказались пост контроля радиационной обстановки, хранилище отработанного ядерного топлива, а осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 м от действующего энергоблока.

В российском Минобороны предупредили, что удары по территории АЭС могут спровоцировать техногенную катастрофу. Главы МИД стран G7 (Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС под контроль Киева. Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН из-за обстрелов АЭС, заседание должно состояться 11 августа. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что в нем примет участие глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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