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Российский дипломат допустил участие главы МАГАТЭ в заседании Совбеза ООН

Постпред Ульянов: Глава МАГАТЭ примет участие в заседании Совбеза ООН по Запорожской АЭС
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси решил прервать отпуск, чтобы выступить на заседании Совета Безопасности ООН по поводу обстрелов Запорожской атомной электростанции, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я связался с коллегами из секретариата [МАГАТЭ]. Они подтвердили, что господин Гросси, понимая значимость этого мероприятия, имею в виду завтрашнее заседание Совета Безопасности, видимо, решил прервать отпуск и, видимо, будет выступать в Совете Безопасности с докладом», — сказал Ульянов.

Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС был согласован в июне, однако впоследствии поездка была отменена из-за позиции департамента по вопросам охраны и безопасности секретариата ООН (МАГАТЭ является организацией в системе ООН), сообщали в российском МИДе.

Главы МИД G7 призвали Россию передать Киеву контроль над Запорожской АЭС
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, — крупнейшая европейская атомная электростанция по установленной мощности. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года. Российские военные контролируют ее территорию с 28 февраля. Однако станцией по-прежнему управляют украинские операторы.

В июле—августе обе стороны неоднократно сообщали об обстрелах АЭС и ее повреждении. В военно-гражданской администрации Энергодара (под российским контролем) утверждали, что в ночь с 6 на 7 августа АЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» со стороны Украины. По ее данным, в зоне поражения оказались пост контроля радиационной обстановки, хранилище отработанного ядерного топлива, а осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 м от действующего энергоблока.

В российском Минобороны предупреждали, что удары по территории АЭС могут спровоцировать техногенную катастрофу. Главы МИД стран G7 (Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС под контроль Киева.

Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН из-за обстрелов АЭС, заседание должно состояться 11 августа.

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