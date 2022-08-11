Лидера рок-группы «Курара» оштрафовали за дискредитацию армии

Василий Скородинский и Олег Ягодин (слева направо) во время выступления на фестивале Ural Music Night (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал вокалиста рок-группы «Курара» Олега Ягодина на 40 тыс. руб. по административному протоколу о дискредитации российской армии, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Адвокат артиста Георгий Краснов рассказал РБК, что причины такого решения будут раскрыты в полном постановлении суда завтра, 12 августа. Он добавил, что к материалам дела сторона защиты приобщила заключение эксперта-филолога.

«Было дословно установлено, что сказал Ягодин, и не установлено никакой дискредитации вооруженных сил. Но суд не услышал ни нас, ни специалиста», — сказал Краснов, добавив, что будет обжаловать приговор в Свердловском областном суде.

Поводом для разбирательства стали попавшие в прямой телеэфир высказывания Ягодина на фестивале Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге в ночь на 25 июня. Краснов уточнял, что полиция составила протокол из-за негативных слов музыканта в адрес президента Владимира Путина и армии.

Олег Ягодин помимо музыкальной деятельности также играет в Коляда-театре и снимается в кино.

В середине мая административный протокол по статье о дискредитации российской армии составили на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Во время концерта в Уфе он выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «Родина».

Читайте на РБК Pro Pro «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Статьи Pro Правда ли, что мед, стевия и фруктоза полезнее сахара Правда ли, что мед, стевия и фруктоза полезнее сахара Видео Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro Кто управляет криптовалютой и при чем здесь DAO Кто управляет криптовалютой и при чем здесь DAO Статьи Pro Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж Статьи Pro Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Статьи Pro Без каких навыков вы рискуете потерять работу в ближайшие годы Без каких навыков вы рискуете потерять работу в ближайшие годы Статьи Pro Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Исследования

Полиция направила дело в суд Уфы, но Шевчук попросил, чтобы оно рассматривалось в Санкт-Петербурге, по его месту жительства. Ходатайство было удовлетворено, однако позднее петербургский суд вернул дело полиции Уфы «для устранения недостатков». Как пояснили в суде, в протоколе не описано событие правонарушения и не указано, «в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов России и ее граждан».

В июле суд в Петербурге снова зарегистрировал административное дело в отношении Шевчука, тем не менее в новом протоколе по ст. 20.3.3 КоАП, составленном полицией, вновь нашли нарушения, и дело перенаправили в Уфу. 3 августа Шевчук снова попросил, чтобы его дело рассматривалось в Петербурге. На этот раз суд отклонил его просьбу, разбирательство отложили до 16 августа, поскольку защитник музыканта подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела.