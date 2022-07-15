Суд в Санкт-Петербурге снова зарегистрировал дело против Шевчука

Юрий Шевчук (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию российских вооруженных сил) против лидера ДДТ Юрия Шевчука вновь зарегистрировали в суде, сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В конце мая суд вернул дело полиции Уфы из-за недостатков в составлении протокола. Там пояснили, что в протоколе не описано событие правонарушения и «отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов России и ее граждан». В суде сочли, что это существенный недостаток, который нельзя восполнить при рассмотрении материалов в суде.

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