Суд Уфы отказался передать дело Шевчука в Петербург

Протокол о дискредитации российской армии на Шевчука составили после концерта с антивоенными высказываниями. Дело по ходатайству музыканта передавали в Петербург, однако позже вновь вернули в Уфу

Юрий Шевчук (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Советский районный суд Уфы отклонил ходатайство музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука о направлении его административного дела о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3) для рассмотрения в Санкт-Петербург, передает корреспондент «РБК Уфа».

«Судья вправе отказать в удовлетворении ходатайства лица с учетом конкретных обстоятельств дела, если это необходимо для обеспечения баланса прав всех участников производства и защиты публичных интересов», — пояснила судья Юлия Егорова.

По ходатайству защитника Шевчука Александра Передрука суд приобщил к делу психолого-лингвистическое исследование речи музыканта, сообщил в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков. Специалисты пришли к выводу, что в словах музыканта «негативная информация о вооруженных силах Российской Федерации, включая негативную действий ВС РФ, не содержится». «Оценка решения президента РФ В.В.Путина о специальной военной операции на Украине содержится имплицитно, в форме негативно-иронического оценочного суждения (мнения)», — говорится в исследовании.

В связи с ходатайством защитника Шевчука об ознакомлении с материалами дела суд отложен на 16 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3) на Шевчука составили после концерта в Уфе 18 мая. Во время него лидер ДДТ выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «родина». Полиция направила дело в суд Уфы, но Шевчук попросил, чтобы оно рассматривалось в Петербурге, по месту жительства фигуранта. Ходатайство было удовлетворено.

В конце мая Дзержинский районный суд Петербурга вернул дело Шевчука в полицию «для устранения недостатков». Как пояснили в суде, в протоколе не описано событие правонарушения и не указано, «в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов России и ее граждан».

В июле суд в Петербурге снова зарегистрировал административное дело о дискредитации армии в отношении музыканта. При этом в новом протоколе по ст. 20.3.3 КоАП, составленном полицией, суд вновь нашел нарушения и решил перенаправить дело в Уфу. 3 августа Шевчук снова попросил, чтобы его дело рассматривалось в Петербурге.

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По административному делу о дискредитации армии Шевчуку грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.