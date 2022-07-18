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Суд снова нашел нарушения в деле против Юрия Шевчука

Суд в Петербурге вновь нашел нарушения в протоколе, составленном на Шевчука. Дело перенаправлено в Уфу
Юрий Шевчук
Юрий Шевчук (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Дзержинский суд Санкт-Петербурга перенаправил административное дело в отношении лидера ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации российской армии в Советский районный суд Уфы, сообщила пресс-служба судов Петербурга.

В ней отметили, что, когда дело вернули полиции для устранения недостатков в первый раз, сотрудники правоохранительных органов составили новый протокол, но вновь с нарушениями.

«Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал. Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись. Дело об АП рассматривается по месту его совершения. Ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства подается в письменной форме. Такого ходатайства по протоколу от 06.07.2022 в материалах дела нет», — отметили в пресс-службе.

Сообщая о передаче дела в Уфу, они также привели в Telegram фрагмент текста песни ДДТ: «До свидания, друг, и прощай! Это все...»

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Политика
Юрий Шевчук

После того как дело поступит в Уфу, суд изучит материалы и сможет решить, принять ли его к производству и назначить дату заседания или вернуть составителям, например в связи с допущенными нарушениями закона при составлении нового протокола, пояснил адвокат Александр Передрук. Его слова приводятся в Telegram-канале юриста Павла Чикова.

«Шевчук также не лишен права ходатайствовать в Советский районный суд Уфы о направлении дела для рассмотрения в суд по месту жительства, то есть вновь в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга», — добавил Передрук.

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Юрия Шевчука обвинили в дискредитации армии после слов на концерте в Уфе
Общество
Юрий Шевчук

Административный протокол по статье КоАП о дискредитации Вооруженных сил на Шевчука составили после концерта в Уфе 18 мая. Во время него лидер ДДТ выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «родина». А после мероприятия за кулисы прошли представители силовых структур, которые «изолировали» лидера от группы и в течение часа беседовали с ним, сообщил продюсер Радмир Усаев.

Материалы полиция направила в Советский районный суд Уфы, но Шевчук потребовал передать дело на рассмотрение в Петербург, по месту жительства. Он также отказался давать показания.

В конце мая Дзержинский районный суд Петербурга вернул дело Шевчука в полицию «для устранения недостатков». Как пояснили в суде, в протоколе не было описано событие правонарушения и не указано, «в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов России и ее граждан».

Адвокат музыканта Александр Передрук в разговоре с РБК предположил, что решение связано с тем, что в протоколе не было объективной стороны правонарушения: в нем не указано, какие именно слова произнес Шевчук и почему они дискредитировали армию. «Конечно, такой протокол невозможно рассматривать по существу, поскольку суд не может вместо полицейских формулировать аналог обвинительного заключения — протокол об административном правонарушении», — заявил защитник.

В середине июля суд в Петербурге вновь зарегистрировал дело в отношении Шевчука. Оно открыто по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию российских Вооруженных сил) и грозит наказанием в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

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Юрий Шевчук ДДТ дискредитация Военная операция на Украине
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