Глава Ростуризма ответила на слова Каллас о «привилегии» посещать Европу

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Путешествия — не привилегия, а право человека, и Ростуризм рассчитывает, что большинство европейских стран не будут ограничивать въезд для российских туристов. Об этом руководитель ведомства Зарина Догузова написала в Telegram, комментируя заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая призывала лишить россиян возможности ездить в Европу.

«Хотелось бы все же поправить госпожу Каллас — путешествия, свобода передвижений — это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения», — написала глава Ростуризма.

Она также выразила уверенность в том, что «любой здравомыслящий человек против подобных ограничений». «Рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов», — заключила Догузова.

В то же время Ростуризм, по ее словам, продолжит работу по развитию внутреннего туризма.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 9 августа заявила о том, что власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы российским туристам. «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала она в Twitter.

По ее словам, после начала военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией, и это означает, что «бремя» по выдаче виз российским туристам в ЕС ложится на соседние страны — Финляндию, Эстонию и Латвию.

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Эстония последовательно выступает за визовые ограничения против россиян. В марте, вскоре начала спецоперации России на Украине, Эстония ограничила выдачу туристических виз россиянам: получать их могли только те, у кого в стране есть родственники, а также люди, которым нужно приехать в Эстонию по «гуманитарным соображениям» или в медицинских целях. В июле Таллин запретил россиянам получать временный вид на жительство или визы в целях обучения в Эстонии.

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу ранее предлагал включить эту меру в следующий пакет санкций против России. По его словам, Евросоюз должен «еще больше изолировать» Россию из-за продолжающейся военной операции на Украине. Обсуждаются возможные визовые ограничения для россиян и в других европейских странах, например в Финляндии.

С призывом прекратить выдавать визы россиянам выступил ранее президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, закрытие границ для россиян поможет их «призвать к ответственности» за спецоперацию на Украине. Россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию», считает он.

Кремль, комментируя слова Зеленского, заявил, что подобные заявления звучали 80 лет назад из центра Европы. «К этому можно относиться только негативно. Любые такие предложения не имеют перспектив. Душок у них тоже не очень хороший», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.