ВГА Энергодара рассказала о плане эвакуации при ЧП на Запорожской АЭС
Власти подконтрольного российским военным города Энергодар располагают планом экстренной эвакуации населения на случай ЧП на Запорожской АЭС, рассказал ТАСС глава местной военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Волга.
«Планы по эвакуации населения [в случае ЧП на станции], безусловно, существуют и постоянно уточняются исходя из текущей обстановки», — сказал он.
Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре — крупнейшая европейская атомная электростанция по установленной мощности. Российские военные контролируют ее территорию с 28 февраля. Однако станцией по-прежнему управляют украинские операторы.
В июле — августе конфликтующие стороны не раз сообщали об обстрелах АЭС и ее повреждениях. В частности, пророссийская ВГА Энергодара заявляла, что в ночь с 6 на 7 августа АЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» со стороны Украины. В зону поражения, по ее данным, попали пост контроля радиационной обстановки и хранилище отработанного ядерного топлива. Осколки снарядов, а также ракетный двигатель упали не более чем в 400 м от действующего энергоблока, отмечали представители ВГА.
В то же время в российском посольстве в Соединенных Штатах после появления информации об обстрелах указали, что в СМИ идет «кампания по дезинформации» против российских военных, которых хотят обвинить в обстрелах АЭС. В российском Минобороны предупреждали, что удары по ее территории могут спровоцировать техногенную катастрофу. Такое же мнение высказывали в Кремле.
В ночь на 10 августа первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности организации из-за обстрелов АЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш называл атаки на станцию «самоубийственным актом» и призывал их прекратить. Он выражал надежду, что доступ к станции смогут получить специалисты из МАГАТЭ.