ВГА Энергодара рассказала о плане эвакуации при ЧП на Запорожской АЭС

Власти подконтрольного российским военным города Энергодар располагают планом экстренной эвакуации населения на случай ЧП на Запорожской АЭС, рассказал ТАСС глава местной военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Волга.

«Планы по эвакуации населения [в случае ЧП на станции], безусловно, существуют и постоянно уточняются исходя из текущей обстановки», — сказал он.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре — крупнейшая европейская атомная электростанция по установленной мощности. Российские военные контролируют ее территорию с 28 февраля. Однако станцией по-прежнему управляют украинские операторы.

В июле — августе конфликтующие стороны не раз сообщали об обстрелах АЭС и ее повреждениях. В частности, пророссийская ВГА Энергодара заявляла, что в ночь с 6 на 7 августа АЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» со стороны Украины. В зону поражения, по ее данным, попали пост контроля радиационной обстановки и хранилище отработанного ядерного топлива. Осколки снарядов, а также ракетный двигатель упали не более чем в 400 м от действующего энергоблока, отмечали представители ВГА.

В то же время в российском посольстве в Соединенных Штатах после появления информации об обстрелах указали, что в СМИ идет «кампания по дезинформации» против российских военных, которых хотят обвинить в обстрелах АЭС. В российском Минобороны предупреждали, что удары по ее территории могут спровоцировать техногенную катастрофу. Такое же мнение высказывали в Кремле.

В ночь на 10 августа первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности организации из-за обстрелов АЭС.

Читайте на РБК Pro Pro Каждая пятая компания в России не заметила кризиса. Как им это удалось Каждая пятая компания в России не заметила кризиса. Как им это удалось Статьи Pro Правда ли, что мед, стевия и фруктоза полезнее сахара Правда ли, что мед, стевия и фруктоза полезнее сахара Видео Pro «Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования «Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования Саммари Pro «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Статьи Pro Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Статьи Pro Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales Статьи Pro «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить Инструкции Pro Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Статьи

Генсек ООН Антониу Гутерриш называл атаки на станцию «самоубийственным актом» и призывал их прекратить. Он выражал надежду, что доступ к станции смогут получить специалисты из МАГАТЭ.