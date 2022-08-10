США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
Соединенные Штаты призывают Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, трансляция шла на странице американской администрации в Twitter.
«Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль [над этими объектами] Украине», — сказала она.
Пресс-секретарь добавила, что Вашингтон будет поддерживать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его стремление обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине. Жан-Пьер привела данные Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности США, согласно которым «с датчиков радиации [на АЭС] продолжают поступать данные».
«К счастью, мы не наблюдали признаков повышенного или аномального уровня радиации», — заключила Жан-Пьер, подчеркнув, что «вести боевые действия рядом с АЭС опасно».
Запорожская АЭС — крупнейшая европейская атомная электростанция, которая расположена в подконтрольном российским военным городе Энергодар. В июле—августе Минобороны России и пророссийские власти региона неоднократно заявляли, что украинские силы обстреливают ее территорию. Так, в ночь с 6 на 7 августа АЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», говорили в военно-гражданской администрации (ВГА) города. В зону поражения, по ее данным, попал пост контроля радиационной обстановки, там же оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 м от действующего энергоблока, утверждали представители ВГА.
Российская сторона обвиняет ООН в попытках препятствовать приезду специалистов из МАГАТЭ на электростанцию. Так, 4 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Игорь Вишневецкий возложил ответственность за проблемы на секретариат ООН, который, по его словам, отказался организовать поездку экспертов агентства на станцию. Похожие обвинения высказывали в российском Минобороны. Позднее, 9 августа, МИД повторно обвинил ООН в срыве поездки. Аналогичные обвинения в адрес России Москва отрицает и отмечает готовность помочь с организацией визита.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш называл атаки на станцию «самоубийственным актом» и призывал их прекратить. Он выражал надежду, что инспекторы МАГАТЭ смогут попасть на станцию.