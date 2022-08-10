Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 61,55 (+0,39) Инвестиции, 09 авг, 16:20
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 60,38 (+0,07) Инвестиции, 09 авг, 16:20
США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС Политика, 00:34
Глава Минэнерго Болгарии допустил возобновление закупок российского газа Бизнес, 00:20
«Монако» Головина вылетел из Лиги чемпионов Спорт, 00:04
Ростуризм сообщил о спокойной обстановке на курортах Крыма после взрывов Общество, 00:02
Киевское «Динамо» вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов Спорт, 00:01
Эксперты назвали самые дорогие торговые улицы России Недвижимость, 00:00
Возьмет ли «Реал» очередной трофей. Что важно знать о Суперкубке Европы Спорт, 00:00
Евросоюз полностью прекратил закупки российского угля Политика, 00:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Крупнейшая грузовая авиагруппа России сократит почти всех пилотов Boeing Бизнес, 00:00
ФБР не предупреждало Байдена об обысках в имении Трампа Политика, 09 авг, 23:50
Lufthansa продлила отказ от полетов в Россию до марта 2023 года Общество, 09 авг, 23:36
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 09 авг, 23:35
МИД счел памятную церемонию в Хиросиме попыткой дискредитировать Россию Политика, 09 авг, 23:05
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 09 авг, 23:02
Военная операция на Украине ,  
0 

США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

Соединенные Штаты призывают Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, трансляция шла на странице американской администрации в Twitter.

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль [над этими объектами] Украине», — сказала она.

МИД заявил о срыве департаментом ООН поездки МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Политика
Фото:РИА Новости

Пресс-секретарь добавила, что Вашингтон будет поддерживать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его стремление обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине. Жан-Пьер привела данные Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности США, согласно которым «с датчиков радиации [на АЭС] продолжают поступать данные».

«К счастью, мы не наблюдали признаков повышенного или аномального уровня радиации», — заключила Жан-Пьер, подчеркнув, что «вести боевые действия рядом с АЭС опасно».

Запорожская АЭС — крупнейшая европейская атомная электростанция, которая расположена в подконтрольном российским военным городе Энергодар. В июле—августе Минобороны России и пророссийские власти региона неоднократно заявляли, что украинские силы обстреливают ее территорию. Так, в ночь с 6 на 7 августа АЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», говорили в военно-гражданской администрации (ВГА) города. В зону поражения, по ее данным, попал пост контроля радиационной обстановки, там же оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 м от действующего энергоблока, утверждали представители ВГА.

Российская сторона обвиняет ООН в попытках препятствовать приезду специалистов из МАГАТЭ на электростанцию.  Так, 4 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Игорь Вишневецкий возложил ответственность за проблемы на секретариат ООН, который, по его словам, отказался организовать поездку экспертов агентства на станцию. Похожие обвинения высказывали в российском Минобороны. Позднее, 9 августа, МИД повторно обвинил ООН в срыве поездки. Аналогичные обвинения в адрес России Москва отрицает и отмечает готовность помочь с организацией визита.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки
Исследования
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Секреты slow life: как жить не спеша и оставаться продуктивным
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Как Пакистан оказался на грани дефолта и какие страны будут следующими
Статьи
Pro
Как финансовому директору избежать ответственности по долгам компании
Инструкции
Pro
Автодилерам придется сокращать персонал. Кто первый в зоне риска
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить
Инструкции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш называл атаки на станцию «самоубийственным актом» и призывал их прекратить. Он выражал надежду, что инспекторы МАГАТЭ смогут попасть на станцию.

Теги
Запорожская АЭС США Украина Россия
Материалы по теме
МИД заявил о срыве департаментом ООН поездки МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Политика
Минобороны предупредило о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС
Политика
Россия подтвердила готовность помочь МАГАТЭ с визитом на Запорожскую АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter