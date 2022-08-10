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Ростуризм сообщил о спокойной обстановке на курортах Крыма после взрывов

Обстановка на курортах в Крыму остается спокойной, инфраструктура работает в штатном режиме, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram.

«По данным региональных властей, туристы в результате ЧП в Крыму не пострадали — инцидент произошел в некурортной зоне. <...> Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме», — написала она.

Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму увеличилось до девяти
Политика
Фото:НовоФедоровка / VK

Днем 9 августа в районе поселка Новофедоровка, где расположен военный аэродром, произошла серия взрывов. Аэродром расположен за жилой зоной на восточной окраине поселка и недалеко от курорта Саки. Российское Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов. Источники«Интерфакса» и «РИА Новости» в военном ведомстве говорили, что снаряды могли сдетонировать из-за нарушения правил пожарной безопасности. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели одного человека в результате взрывов. Еще как минимум девять получили ранения.

В окрестностях Новофедоровки после произошедшего усилили меры безопасности, уточнил губернатор. В 5 км от объекта выставили оцепление. Также местные власти решили продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 24 августа, но чрезвычайное положение вводить не стали.

Теги
Ростуризм Зарина Догузова Крым курорты взрывы
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