Советник Аксенова опроверг введение чрезвычайного положения в Крыму

Фото: newfedorowka / VK

Сообщения о введении чрезвычайного положения в Крыму не соответствуют действительности, сообщил в Telegram советник главы региона Олег Крючков.

«Прошу не распространять украинские фейки. Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил», — написал он.

К своему посту он прикрепил «указ президента Владимира Путина», который опубликовал один из украинских Telegram-каналов. В нем говорилось, что режим ЧП будет введен на полуострове с полуночи 10 августа на 60 суток.

Ранее в районе аэродрома вблизи поселка Новофедоровка в Крыму произошло несколько взрывов. На восточной окраине этого поселка находится аэродром Саки.

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В Минобороны России позже заявили, что на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов. «По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — подчеркнули в ведомстве.

В нем добавили, что в результате взрыва никто не пострадал, авиатехника не повреждена.