Политика ,
0
Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму увеличилось до девяти
Количество пострадавших в результате взрыва боеприпасов на аэродроме Новофедоровки на западе Крыма возросло до девяти человек, сообщила пресс-служба республиканского минздрава.
«Семеро пострадавших, включая двое детей, были доставлены в ГБУЗ РК «Сакская районная больница». Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой на стационарном лечении. Двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.