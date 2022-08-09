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Стала известна возможная причина взрывов боеприпасов на аэродроме в Крыму

По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости», в качестве основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается нарушение правил безопасности. Улик, указывающих на возможный подрыв, обнаружено не было

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Нарушение правил пожарной безопасности рассматривается как основная причина взрывов боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке на западе Крыма, сообщили источники «Интерфакса» и «РИА Новости» в военном ведомстве.

«В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет», — рассказал собеседник одного из агентств.

Аксенов сообщил об одном погибшем после взрывов на аэродроме в Крыму
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Днем 9 августа в районе поселка Новофедоровка в Крыму, где расположен военный аэродром Саки, произошло несколько взрывов. Аэродром расположен за жилой зоной на восточной окраине поселка. Минобороны в качестве причины назвало детонацию нескольких авиационных боеприпасов.

Глава Крыма позже сообщил, что в результате инцидента погиб один человек. В то же время, по его словам, ситуация в районе локализована и находится под контролем.

ТАСС со ссылкой на региональный минздрав сообщал, что всего при взрывах в Новофедоровке пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

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После взрыва в районе поселка усилили меры безопасности и выставили оцепление в 5 км, говорил Аксенов. По словам главы Крыма, «безопасная зона» необходима, чтобы исключить возможность ранения местных жителей.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
взрывы Крым военные аэродромы пожарная безопасность
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