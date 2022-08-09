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В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 24 августа

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Желтый, высокий уровень террористической опасности продлен в Крыму до 24 августа, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 9 августа 2022 года до 20:00 24 августа 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов», — написал Аксенов.

Он уточнил, что желтый уровень продолжит действовать на объектах министерства транспорта Крыма, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

В предыдущий раз желтый уровень террористической опасности в регионе продлевали 25 июля. Такой режим начал действовать на полуострове с 11 апреля.

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Днем 9 августа в районе поселка Новофедоровка в районе курорта Саки, где расположен военный аэродром Саки, произошло несколько взрывов. Аэродром расположен за жилой зоной на восточной окраине поселка. Минобороны в качестве причины назвало детонацию авиационных боеприпасов. По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости» в военном ведомстве, причиной взрывов боеприпасов считают нарушение правил пожарной безопасности.

Аксенов сообщил, что в результате взрывов погиб один человек. Он уточнил, что в районе поселка Новофедоровка усилили меры безопасности и выставили оцепление в 5 км от объекта. Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг введение чрезвычайного положения на полуострове. По данным минздрава Крыма, пострадали пять человек, позже их число увеличилось до семи человек, среди них двое детей.

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