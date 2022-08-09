Минздрав сообщил о пяти пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму

Среди пострадавших есть ребенок. Всех доставили в больницу. Одного из госпитализированных оперируют

При взрывах на аэродроме в Крыму пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает, добавили в ведомстве. Одному из них проводят операцию.

Днем 9 августа в районе поселка Новофедоровка в Крыму, где расположен военный аэродром Саки, произошло несколько взрывов. Аэродром расположен за жилой зоной на восточной окраине поселка.

Минобороны России сообщило, что на военном аэродроме сдетонировали несколько авиационных боеприпасов, которые хранились на «обвалованной площадке». Военное ведомство также заявило, что в результате происшествия никто не пострадал. Из-за взрывов на территории аэродрома начался пожар, его тушат пожарные.

Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл на место происшествия. По его словам, «на месте работают бригады скорой помощи и санавиации, их достаточно». Он также добавил, что говорить о пострадавших пока рано, хотя среди гражданского населения в медицинские учреждения пока никто не обращался.