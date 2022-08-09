Минздрав сообщил о пяти пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 61,55 (+0,39) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 60,38 (+0,07) Инвестиции, 16:20
Вратарь с русскими корнями Проведель перешел в «Лацио» Спорт, 18:35
«ВКонтакте» ждет масштабное обновление. Что изменится Life, 18:30
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 18:30
Политологи назвали обыск у Трампа во Флориде уникальным в истории США Политика, 18:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:24
Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке Политика, 18:23
Владельца белорусского криптообменника объявили в международный розыск Крипто, 18:22
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Правящая партия Польши пригрозила сместить главу ЕК фон дер Ляйен с поста Политика, 18:19
Аксенов сообщил об одном погибшем после взрывов на аэродроме в Крыму Политика, 18:18
Германия не получила ни одного отчета от попавших под санкции россиян Политика, 18:11
Суд продлил арест Кара-Мурзы на два месяца Политика, 18:10
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 18:07
Непобежденный чемпион по боксу Тайсон Фьюри решил возобновить карьеру Спорт, 18:04
Военная операция на Украине ,  
0 

Минздрав сообщил о пяти пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму

Среди пострадавших есть ребенок. Всех доставили в больницу. Одного из госпитализированных оперируют

При взрывах на аэродроме в Крыму пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

Фото:Yandex.Maps Фото:НовоФедоровка / VK Фото:НовоФедоровка / VK Фото:НовоФедоровка / VK Фото:НовоФедоровка / VK Фото:НовоФедоровка / VK Фото:Евпатория Подслушано / VK Фото:Евпатория Подслушано / VK Фото:Евпатория Подслушано / VK

Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает, добавили в ведомстве. Одному из них проводят операцию.

Днем 9 августа в районе поселка Новофедоровка в Крыму, где расположен военный аэродром Саки, произошло несколько взрывов. Аэродром расположен за жилой зоной на восточной окраине поселка.

Момент взрыва на авиационной базе в Крыму. Видео
Общество

Минобороны России сообщило, что на военном аэродроме сдетонировали несколько авиационных боеприпасов, которые хранились на «обвалованной площадке». Военное ведомство также заявило, что в результате происшествия никто не пострадал. Из-за взрывов на территории аэродрома начался пожар, его тушат пожарные.

Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл на место происшествия. По его словам, «на месте работают бригады скорой помощи и санавиации, их достаточно». Он также добавил, что говорить о пострадавших пока рано, хотя среди гражданского населения в медицинские учреждения пока никто не обращался.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Уволить и взять обратно: как оформить трудовые отношения с директором ООО
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС «Что за белая коробка?»: как быть с упаковкой при дефиците в полиграфии
Статьи
Pro
Как финансовому директору избежать ответственности по долгам компании
Инструкции
Pro
Стать инноватором. 5 привычек лидеров, меняющих мир
Саммари
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Виктория Полякова Виктория Полякова
Крым Сергей Аксенов взрывы Минобороны
Материалы по теме
Советник Аксенова опроверг введение чрезвычайного положения в Крыму
Политика
К месту взрывов в Крыму отправили санавиацию и бригады скорой помощи
Общество
В районе поселка Новофедоровка в Крыму выставили оцепление в 5 км
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter